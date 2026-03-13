Stars Polizei warnt Öffentlichkeit vor Entführer von Savannah Guthries Mutter Nancy

Savannah Guthrie June 2025 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.03.2026, 18:00 Uhr

Die Polizei glaubt, dass der Entführer von Nancy Guthrie 'erneut zuschlagen könnte', nennt jedoch kein mögliches Motiv. Sheriff Nanos sprach eine Warnung an die allgemeine Bevölkerung aus, auf der Hut zu sein.

Die Polizei glaubt, dass der Entführer von Nancy Guthrie „erneut zuschlagen könnte“, nennt jedoch kein mögliches Motiv.

Die 84-jährige Mutter der ‚Today‘-Show-Moderatorin Savannah Guthrie wird seit Januar vermisst. Pima-County-Sheriff Chris Nanos äußerte sich nun zum Stand der Ermittlungen und sprach eine Warnung an die allgemeine Bevölkerung aus, auf der Hut zu sein.

Auf die Frage, ob der Entführer „erneut zuschlagen könnte“, sagte Nanos gegenüber ‚NBC Nightly News‘: „Absolut. Wir glauben, dass wir wissen, warum er das getan hat, und wir glauben, dass es gezielt war, aber wir sind uns nicht zu 100 Prozent sicher.“ Er spricht die Warnung in erster Linie deshalb aus, um die Bevölkerung nicht in falscher Sicherheit zu wiegen. „Es wäre also töricht, den Menschen zu sagen: ‚Ja, macht euch keine Sorgen. Ihr seid nicht sein Ziel.‘ Denkt nicht einen Moment lang, nur weil es der Familie Guthrie passiert ist, dass ihr sicher seid. Bleibt wachsam.“

Obwohl er öffentlich nicht näher auf ein mögliches Motiv eingehen wollte, betonte Nanos, dass die Behörden von Anfang an einen „starken“ Verdacht gehabt hätten. Er fügte hinzu: „Vom ersten Tag an hatten wir sehr starke Annahmen darüber, was passiert ist, und diese Annahmen haben sich nicht abgeschwächt.“ Er ging jedoch nicht näher ins Detail. Laut dem Sender hält die Behörde ihre Theorie und weitere Einzelheiten bewusst zurück, um die Integrität der Ermittlungen nicht zu gefährden.

Erst vor einer Woche war Savannah am 5. März erstmals seit dem Verschwinden ihrer Mutter kurz ins Studio der ‚Today‘-Show zurückgekehrt. Moderatorin Jenna Bush Hager sagte in der Sendung: „Savannah ist hier in ihr Zuhause bei 30 Rock und Studio 1A zurückgekehrt. Wir haben sie heute Morgen gesehen, und auf ihre ganz eigene Weise hat sie mit uns allen gesprochen und jede einzelne Person im Raum umarmt, auch die Crew.“ Die Moderatorin habe vor, in die Show zurückzukehren, obwohl es sich wahrscheinlich wie „das Schwerste anfühlt, was sie gerade tun kann“. Ihre Kollegin fügte hinzu: „Es ist aber auch ihr Zuhause und der Ort, an dem sie sich sehr geliebt fühlt – und sie wird hier über alle Maßen geliebt. Deshalb freuen wir uns, dass sie wieder hier ist.“

Hoda Kotb, die ‚Today‘ im Januar 2025 verlassen hatte, ist während Savannahs Abwesenheit eingesprungen. Nach Savannahs Besuch im Studio sagte ein Sprecher der Sendung gegenüber ‚People‘: „Savannah Guthrie hat heute Morgen kurz im Studio vorbeigeschaut, um bei ihren ‚Today‘-Kollegen zu sein und ihnen zu danken. Sie plant, wieder vor der Kamera in die Show zurückzukehren, konzentriert sich derzeit jedoch darauf, ihre Familie zu unterstützen und dabei zu helfen, Nancy nach Hause zu bringen.“