Stars Savannah Guthrie ist nach dem Verschwinden ihrer Mutter von ‚Gott enttäuscht‘

Savannah Guthrie June 2025 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.04.2026, 11:00 Uhr

Die US-Moderatorin teilte über Ostern eine emotionale Botschaft mit ihren Fans.

Savannah Guthrie empfindet nach dem Verschwinden ihrer Mutter Nancy eine „tiefe Enttäuschung gegenüber Gott“.

Die ‚Today Show‘-Moderatorin ist von großer Sorge geplagt, nachdem ihre 84-jährige Mutter am 1. Februar aus ihrem Zuhause in Arizona verschwand. Die Polizei behandelt ihr Verschwinden als Entführung. In einer emotionalen Botschaft im Rahmen des digitalen Ostergottesdienstes von Good Shepherd New York am Sonntag (5. April) sagte Savannah: „Guten Morgen zusammen. Frohe Ostern. Und Ostern ist fröhlich. Es sind Blumen und Pastellfarben und kleine Häschen. Es ist Sonnenschein und Freude und Hoffnung. Es ist Wiedergeburt und zweite Chancen und neues Leben und Neuanfänge.“

Für Christen sei es der wichtigste Tag des Jahres. Mit Blick auf das Drama um ihre Mutter fügte die 54-Jährige hinzu: „Während ich heute hier stehe, muss ich sagen, es gibt Momente, in denen dieses Versprechen unerreichbar weit entfernt scheint, in denen das Leben selbst viel schwerer erscheint als der Tod.“ Savannah machte keinen Hehl daraus, dass es ihr derzeit schwer fällt, Hoffnung zu fühlen. „Diese Momente tiefer Enttäuschung gegenüber Gott, dieses Gefühl völliger Verlassenheit – für die meisten von uns wird es eine Zeit im Leben geben, in der diese Gefühle die Oberhand gewinnen“, gestand sie.

Ihr aktueller Schmerz lasse sie daran zweifeln, „ob Jesus wirklich jemals genau diese Wunde empfunden hat, die ich jetzt spüre“. Sie beschrieb das Gefühl als „schwere und auf einzigartige Weise grausame Verletzung des Nichtwissens, der Unsicherheit, der Verwirrung und der fehlenden Antworten in den dunkelsten Momenten“.

Die Journalistin kam für sich zu dem Schluss, dass Christen nicht nur die Auferstehung isoliert betrachten sollten, sondern auch „Gefühle von Verlust, Schmerz und ja, auch den Tod anerkennen“ müssten. Abschließend sagte sie: „Es ist die Dunkelheit, die das Licht dieses Morgens so großartig, so überwältigend schön macht. Es strahlt umso heller, weil es so dringend gebraucht wird.“