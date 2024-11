Neue Serie des Royals „Polo“ von Prinz Harry: Trailer über „schmutzige, verschwitzte Jungs“

Prinz Harry (l.) spielt leidenschaftlich gerne Polo. Auch seine neue Serie dreht sich um den Sport. (wue/spot)

SpotOn News | 21.11.2024, 17:35 Uhr

Netflix veröffentlicht in Kürze Prinz Harrys neue Serie "Polo". Ein Trailer zeigt jetzt, was Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet. In dem Clip ist auch die Rede von "schmutzigen, verschwitzten Jungs".

Prinz Harrys (40) neuestes Serienprojekt für Netflix soll im Dezember erscheinen. In der Produktion dreht sich alles um die Welt des Sports Polo. Ob aber das, was gerne auch als "Sport der Könige" bezeichnet wird, eine große Zuschauerschaft anlocken können wird? In einem jetzt veröffentlichten Trailer wird angedeutet, was es alles zu sehen geben wird.

Zwischen Royals und Reichtum

Zu Beginn des rund zweieinhalb Minuten kurzen Videos wird damit geworben, dass Prinz Harry und dessen Ehefrau, Herzogin Meghan (43), als leitende Produzenten an der fünfteiligen Dokuserie beteiligt sind. Auch wenn der royale Name mit dem Projekt verknüpft ist, soll es darin nicht um den Prinzen gehen, der selbst leidenschaftlicher Polospieler ist. Die Serie soll laut Angaben von Netflix einen Blick hinter die Kulissen des Sports werfen. Zentral gehe es um "Elitespieler aus der ganzen Welt, die bei der U.S. Open Polo Championship in Wellington, Florida, antreten".

"Polo ist nicht nur ein Sport. Polo ist ein Lifestyle. Wir essen, wir atmen, wir schlafen Polo", heißt es in dem Clip. "Für das Vermächtnis. Für den Mut. Für den Ruhm", steht zudem an späterer Stelle im dramatisch aufgemachten Trailer. Wie "glamourös" doch alles sei, wird aber auch zu Bildern von teuren Autos und offensichtlich reichen Menschen betont. Und es sei auch ein "sexy Sport" mit "schmutzigen, verschwitzten Jungs, die reiten".

Zuvor hatte es bereits Berichte gegeben, dass die Serie sich nicht zentral um Harry drehen soll. Dessen Freund Ignacio "Nacho" Figueras (47), ein argentinischer Polospieler, hatte nach Spekulationen über die angebliche "Nacho-Show" dem US-Magazin "People" im Oktober unter anderem gesagt: "Und in der Show geht es nicht um mich. Es geht nicht um ihn…" Zu sehen ist die fünfteilige Dokuserie ab dem 10. Dezember bei Netflix. Spätestens dann kommt auf, wie viel von Nacho, Harry und den verschwitzten Sportlern zu sehen ist.