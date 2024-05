Stars Poppy Delevingne datet den Ex von Sienna Miller

Poppy Delevingne - Evening Standard Awards 2019 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.05.2024, 10:38 Uhr

Die blonde Schönheit hat sich einen attraktiven Geschäftsmann geangelt.

Poppy Delevingne ist jetzt mit dem Ex von Sienna Miller zusammen.

Das britische Model hatte eine Reihe von Dates mit Archie Keswick, der als „der begehrteste Junggeselle, von dem Sie noch nie gehört haben“ bezeichnet wird. Der 42-Jährige ist ein Mitglied der Jardine Matheson-Dynastie, der die Mandarin Oriental Hotel Group gehört. Ein Insider verrät gegenüber der ‚Daily Mail‘-Kolumne ‚Eden Confidential‘, dass mehr als nur eine flüchtige Romanze hinter der Turtelei stecke: „Es ist eine ernsthafte Beziehung.“

Archie Keswick war 2021 bereits mit einer anderen prominenten Schönheit liiert: Schauspielerin Sienna Miller. Außerdem hat der Geschäftsmann eine gescheiterte Ehe hinter sich, aus der zwei Kinder stammen. Seine Ex-Frau Alice arbeitet als Innenarchitektin und war früher ein Model. Poppy Delevingne passt also genau in sein Beuteschema.

Die 38-Jährige trennte sich 2022 nach acht Jahren Ehe von ihrem Ex-Mann James Cook. In der Öffentlichkeit sprach das ehemalige Paar allerdings nie über das Aus. Im vergangenen Jahr bändelte die Blondine mit Prinz Konstantin Alexios von Griechenland und Dänemark an, doch die beiden beendeten ihre Romanze im Dezember. Über das Scheitern ihrer Beziehung mit dem zwölf Jahre jüngeren Royal verriet ein Insider gegenüber ‚Daily Mail‘: „Sie befinden sich einfach in verschiedenen Phasen ihres Lebens. Es gibt keine Feindseligkeit.“