Minimalistische und elegante Outfits Power Dressing: Graue Looks sind diesen Winter Trend

Grau steht diesen Winter in der Fashion-Welt hoch im Kurs. (paf/spot)

SpotOn News | 10.12.2024, 20:00 Uhr

Grau muss nicht langweilig sein! Die Farbe löst sich diesen Winter von dem Image und zeigt, wie gut es sich zum Power Dressing eignet. Mit dem Trendton werden Outfits zu zeitlosen und eleganten Office-Looks.

2024 ging es in der Modewelt bunt zu. Trends reichten von Animal Prints über buttergelbe It-Pieces bis hin zu auffälligen Naked Dresses. Dagegen geht das Jahr in Sachen Fashion ruhig zu Ende. Nach dem Beigeton Camel ist jetzt Grau angesagt, vor allem im Rahmen des Power Dressing. Bei diesem Style stehen bürotaugliche und elegante Outfits im Fokus.

Video News

Grau in Grau

Das Model Elsa Hosk (36) brachte auf Instagram gleich mehrere Grautöne in einem Office-Ensemble zusammen. Die Schwedin ließ den obersten Knopf ihres dunkelgrauen Hemdes für ein lässiges Aussehen offen. Auch die sportlichen Sneaker verliehen der Kombination einen legeren Look. Die Stoffhose und der lange Mantel verwandelten es wiederum in ein Outfit für den Arbeitsalltag. Eine Mütze und eine Handtasche wählte die Influencerin farblich passend zu den restlichen Teilen.

Minimalismus pur

Veronica Ferraro setzte dagegen auf ein einzelnes Kleidungsstück in der Trendfarbe. Die Fashion-Influencerin posierte auf der Mailänder Fashion Week in einem grauen Hosenanzug, dem die ausgestellten Schultern eine kastige Form verlieh. Während er die Taille der Content Creatorin betonte, war er an Armen und Beinen weit geschnitten. Dazu trug Ferraro spitz zulaufende Pumps in Weiß und stylte ihre Haare zu einer Hochsteckfrisur. Ihre Accessoires hielt sie mit wenigen silbernen Ringen und kleinen Ohrsteckern ebenso minimalistisch.

Zwei Trendfarben, ein Look

Auch wenn sich Grau den Weg in die Kleiderschränke bahnt, verdrängt die Farbe nicht das dunkle Burgunder. Das bewies auch Mode-Influencerin Gigi Schmitz mit einem Outfit. Als Basis wählte sie ein weißes Top mit Spitzenbesatz am Ausschnitt und eine schwarze Hose mit engem Bein. Der graue Mantel und die Slingback-Pumps verwandelten die Kombination in einen zeitlosen Look. Mit einer burgunderroten Krawatte um den Hals und einer Tasche im gleichen Farbton war sie perfekt für einen Tag im Büro gewappnet.