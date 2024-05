Die ersten Fashion-Highlights in N.Y. Pre-Met-Gala-Dinner: Jennifer Lopez und Zendaya in Hingucker-Looks

Jennifer Lopez (li.) und Zendaya moderieren die Met Gala dieses Jahr. (eee/spot)

SpotOn News | 06.05.2024, 18:16 Uhr

Die ersten Promis treffen in New York für die Met Gala ein. Jennifer Lopez und Zendaya sorgten bereits beim Pre-Dinner von Anna Wintour für modische Highlights.

Die ersten Stars sind bereits in New York eingetroffen, wo am Abend des 6. Mais einmal mehr die Met Gala über die Bühne geht. Ehe das Modeevent des Jahres startet, haben sich bereits Zendaya (27), Jennifer Lopez (54), Chris Hemsworth (40) und Bad Bunny (30) im Big Apple zum Pre-Dinner mit "Vogue"-Chefin Anna Wintour (74) getroffen – die vier fungieren dieses Jahr als Moderatoren.

Weiße Romantik trifft auf schwarze Eleganz

Und wie sollte es anders sein: Wenn man sich mit der Co-Gastgeberin der Fashion-Oscars zum Abendessen trifft, wirft man sich natürlich in Schale. Zendaya begeisterte in einem romantischen, weißen Vintage-Kleid mit Rückenausschnitt und rosafarbenen Blüten-Applikationen. Dazu trug sie weiße Pumps.

Jennifer Lopez zeigte sich im trägerlosen Corsagenkleid aus schwarzem Samt, das Kleid bestach vor allem durch den futuristischen Ausschnitt. Die Sängerin wählte zu ihrem eleganten Look silbernen Schmuck und stylte ihre Haare zum sleeken Pferdeschwanz.

Chris Hemsworth und Elsa Pataky im Partner-Look

Ein stylisches Duo ergaben auch Chris Hemsworth und seine Frau Elsa Pataky (47). Der Marvel-Star zeigte sich beim Pre-Dinner in einem dunkelblauen Anzug, das Jacket hatte ein glänzendes, schwarzes Leoparden-Muster, passend dazu wählte er ein schwarzes Hemd und schwarze Anzugschuhe. Für Extravaganz sorgte eine hellbraune Statement-Sonnenbrille.

Pataky kam ebenfalls im glitzernden, dunkelblauen Hosenanzug, schlüpfte aber in enge, knappe Shorts. Ihre weiße Satinbluse ließ sie für ein tiefes Dekolleté weit aufgeknöpft. Ihre blonden Haare fasste sie zu einem Pferdeschwanz zusammen.

Verhältnismäßig schlicht kam im Vergleich Rapper Bad Bunny zum Pre-Met-Gala-Essen. Zum schwarzen Oversize-Anzug kombinierte er ein weißes T-Shirt und eine schwarze Cap.

Met Gala am 6. Mai – das ist das Motto

Das Motto der diesjährigen Met Gala lautet "The Garden of Time" (auf Deutsch: Der Garten der Zeit). Es werden sehr sinnliche Kreationen erwartet, die Mode als emotionale Kunstform repräsentieren.