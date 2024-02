Musik Kylie Minogue: Sie träumt von einem Duett mit Harry Styles Kylie Minogue sprach darüber, dass sie ein Duett mit Harry Styles aufnehmen möchte. Die ‚Padam Padam‘-Sängerin, die nach ihrem zweiten Sieg für den Hit von 2023 bei der Preisverleihung am letzten Wochenende zwei Grammy-Auszeichnungen erhielt, hat verkündet, dass sie gerne einen Song mit dem ehemaligen One Direction-Star aufnehmen würde. Die Musikerin erzählte in einem Gespräch […]