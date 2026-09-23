Stars Presley Gerbers letzte öffentlich bekannte Freundin nimmt Abschied

Lexi Wood and Presley Gerber - Instagram - September 2026 - ONE USE BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.09.2026, 11:00 Uhr

Presley Gerbers letzte öffentlich bekannte Freundin nimmt Abschied.

Lexi Wood hat sich nach dem überraschenden Tod von Presley Gerber zu Wort gemeldet.

Die Reality-TV-Darstellerin, die 2022 mit dem Sohn von Cindy Crawford und Rande Gerber liiert war, veröffentlichte am Sonntag (20. September) auf Instagram persönliche Fotos und Videos aus ihrer gemeinsamen Zeit. Dazu schrieb sie, Presley habe „so hart um sein Leben gekämpft“. Wood beschrieb den 27-Jährigen als einen Menschen, der über viele Jahre hinweg einen wichtigen Platz in ihrem Leben eingenommen habe. Auch nach dem Ende ihrer Beziehung sei die Freundschaft zwischen ihnen ein zentraler Bestandteil ihrer Verbindung geblieben. „Es fällt schwer, in Worte zu fassen, was es bedeutet, jemanden zu verlieren, der über so viele Jahre ein so wichtiger Teil meines Lebens war. In jedem Kapitel und in jeder Phase unserer Beziehung stand die Freundschaft immer im Mittelpunkt“, schrieb sie. Menschen, die Presley gekannt und geliebt hätten, wüssten, was für ein außergewöhnlicher Charakter er gewesen sei, so Wood weiter. „Jeder, der Presley geliebt hat und von ihm geliebt wurde, weiß, dass er einer der freundlichsten, offensten, liebevollsten und mutigsten Menschen war.“ Besonders seine einfühlsame Art habe sie in Erinnerung behalten. „Er hat so tief und so aufrichtig geliebt. Er war unglaublich romantisch und aufmerksam.“

Wood, die vor allem durch die Reality-Serie ‚Summer House‘ bekannt wurde, hob außerdem Gerbers Durchhaltevermögen hervor. „Er war auch unglaublich widerstandsfähig. Er hat so hart um sein Leben gekämpft und war mutig genug, offen über diesen Kampf zu sprechen.“ Presley habe seine eigenen Erfahrungen nutzen wollen, um anderen Menschen zu helfen. Genau darin habe er nach Ansicht seiner früheren Partnerin einen wichtigen Beitrag geleistet. „Mehr als alles andere wollte er seine Geschichte nutzen, um anderen Menschen zu helfen. Und das hat er getan.“ Zum Abschluss ihres Beitrags machte Wood deutlich, wie viel ihr die gemeinsame Vergangenheit bedeutet. „Ich fühle mich sehr glücklich, dass ich so viele Jahre Freundschaft, so viele Erinnerungen und so viel Liebe mit ihm teilen durfte. Er wird immer einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen haben, und wir werden ihn für immer vermissen.“

Nach bisherigen Berichten soll Gerber am Sonntagmorgen in der Gegend von Santa Monica gestorben sein. Die Polizei wurde wegen eines mutmaßlichen Drogen-Überdosierungsfalls gerufen. Im Einsatzbericht wurde zudem ein Herzstillstand erwähnt. Die genaue Todesursache war zunächst nicht abschließend geklärt. Presley Gerber hinterlässt seine Eltern Cindy Crawford und Rande Gerber sowie seine jüngere Schwester Kaia Gerber. Ein Insider sagte gegenüber ‚People‘, die Familie sei „am Boden zerstört“. Besonders Kaia soll der Verlust schwer zugesetzt haben.