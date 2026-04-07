Stars Prinz Edward soll wegen Ex-Prinz Andrew über Ostern in einem Ferienhaus gewohnt haben

Prince Andrew in Winsor 2021 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.04.2026, 09:00 Uhr

Prinz Edward soll wegen Ex-Prinz Andrew über Ostern in einem Ferienhaus gewohnt haben.

Prinz Edward und seine Frau Sophie mussten Berichten zufolge über die Osterfeiertage in einem nahegelegenen Ferienhaus übernachten, nachdem der ehemalige Prinz Andrew sich angeblich geweigert hatte, eine Unterkunft auf dem Anwesen von Sandringham Estate zu räumen. Edward (62) und Sophie (61) wollten demnach im Haus Wood Farm auf dem Sandringham-Anwesen wohnen, blieben stattdessen jedoch im Gardens House, einer separaten Immobilie auf dem Gelände. Andrew (66) soll Wood Farm weiterhin bewohnt haben, während er auf den Abschluss von Renovierungsarbeiten an seinem neuen Zuhause Marsh Farm wartete.

Die Situation folgt auf Andrews früheren Auszug aus der Royal Lodge in Windsor, wo er zuvor gelebt hatte, bevor er vorübergehend nach Sandringham zog. Der Bericht darüber, dass er Edward und Sophie „blockiert“ habe, wurde zuerst von ‚The Sun‘ veröffentlicht, unter Berufung auf mit den Absprachen innerhalb der Königsfamilie vertraute Insider. Ein Mitwisser sagte der Zeitung: „Andrew wurde aus der Royal Lodge in Windsor verdrängt, hat jetzt aber zwei Häuser zur Verfügung. Er pendelt einfach zwischen Wood Farm und Marsh Farm hin und her. Das muss geklärt werden, da Edward und Sophie Wood Farm gern nutzen.“

Berichten zufolge besuchte Edward Andrew, um mit ihm über den Umzug nach Marsh Farm zu sprechen, während behauptet wird, er habe diesen hinausgezögert. Andrew nutzt Wood Farm offenbar als vorübergehenden Wohnsitz, während umfangreiche Renovierungsarbeiten an Marsh Farm – ebenfalls auf dem Sandringham-Anwesen – durchgeführt werden.

Im vergangenen Monat wurden Umzugsaktivitäten beobachtet, als Andrews Habseligkeiten, darunter Gemälde und Bücher, nach Marsh Farm gebracht wurden. Der Umzug soll in den kommenden Tagen abgeschlossen werden. Das Gardens House, in dem Edward und Sophie wohnten, ist ein Ferienhaus auf dem Anwesen mit Platz für bis zu acht Personen und liegt etwa 300 Meter vom Sandringham House entfernt. Die Unterkunft, die früher vom leitenden Gärtner des Anwesens genutzt wurde, kann in Spitzenzeiten umgerechnet bis zu 4.700 Euro pro Woche kosten.