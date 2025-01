Stars Prinz Harry: Herzerwärmender Einsatz für Brandopfer

Prince Harry - DealBook summit - December 2024 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.01.2025, 11:00 Uhr

Der britische Royal scheute keine Anstrengung, um einem Brandopfer seinen Wunsch zu erfüllen.

Prinz Harry setzte alle Hebel in Bewegung, um einen besonderen Snack für ein Opfer der Waldbrände in Los Angeles zu besorgen.

Der Herzog von Sussex und seine Frau Meghan Markle arbeiteten am Freitag (10. Januar) ehrenamtlich im Pasadena Convention Center. Dabei kam es zu einer herzerwärmenden Begegnung mit einem älteren Mann. Der 40-jährige Royal hatte sich dem Brandopfer genähert, um ihn zu fragen, ob er etwas zu essen oder trinken wollte.

Bürgermeister Victor Gordo schob den Imbisswagen und bekam das Gespräch vor Ort mit. „Der Herr sagte: ‚Was ich wirklich gerne hätte, ist ein Donut‘“, erzählt er im Gespräch mit der Zeitung ‚Pasadena Star‘. „[Harry] sagt: ‚Hier gibt es keinen Donut, aber ich werde einen finden.‘ Er geht weg und zehn Minuten später kommt er mit einem Donut zurück. Der Herr schaut auf und sagt: ‚Ich brauche wohl meine Kohlenhydrate und meinen Zucker.’“

Der namenlose Mann habe keine Ahnung gehabt, wer Harry war, habe ihm aber gesagt: „Wenn Sie jemals für irgendetwas kandidieren, werde ich für Sie stimmen.“

Harry und Meghan halfen bei der Verteilung von Hilfsgütern an die Brandopfer und trafen sich auch mit Hilfsteams und Mitgliedern der Feuerwehr und Polizei von Los Angeles. Der Bürgermeister erklärte gegenüber ‚Fox 11‘: „Sie sind großartige Menschen, großartige Persönlichkeiten und sie haben ein großes Herz, hierher zu kommen und sich mit den Ersthelfern und den betroffenen Menschen zu treffen. Das ist sehr wichtig. Sie haben den Ersthelfern wirklich Mut gemacht. Die Menschen waren sehr froh, sie zu sehen. Sie wollen so hilfreich wie möglich sein.“