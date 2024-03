In zwei Kategorien Prinz Harry ist mit seinen Memoiren für britischen Buchpreis nominiert

"Spare" wurde im Januar 2023 veröffentlicht. (jom/spot)

SpotOn News | 08.03.2024, 20:00 Uhr

Prinz Harry ist mit seinen Memoiren bei den British Book Awards nominiert. Bei dem Literaturpreis wurde seine Autobiografie in zwei Kategorien gewürdigt.

Prinz Harry (39) hat mit seiner Autobiografie "Reserve" (im Original: "Spare") Anfang 2023 für Aufsehen gesorgt. Nun könnte der Royal für seine Memoiren bald sogar einen Preis bekommen. Das Buch ist in zwei Kategorien bei dem Literaturpreis British Book Awards nominiert. So könnte "Reserve" im Bereich "Non-fiction: Narrative" und "Audio Book Non-Fiction" (zu Deutsch: "Sachbuch Erzählung" und "Audio-Sachbuch") ausgezeichnet werden.

Auch Britney Spears nominiert

Sein Buch hat dabei prominente Konkurrenz. In der Kategorie "Sachbuch Erzählung" ist auch Britney Spears' "The Woman in Me" nominiert. Die Autobiografie der Sängerin ist im Oktober 2023 erschienen. Darin blickt sie sehr offen auf ihr bisheriges Leben zurückblickt und polarisierte mit ihren Enthüllungen. Unter anderem offenbart sie Details zur problematischen Beziehung mit Justin Timberlake (43) und ihrer Abtreibung.

Prinz Harry veröffentlichte im Januar 2023 sein Enthüllungsbuch. Mit seinen Memoiren sorgte auch er für viel Aufsehen. So beschreibt er vor allem sein zerrüttetes Verhältnis zu seinem Bruder Prinz William (41) und seinem Vater König Charles III. (75). Auch seine Stiefmutter Königin Camilla (76) und seine Schwägerin Prinzessin Kate (42) bekommen darin ihr Fett weg. "Spare" knackte gleich im Januar einen Rekord: Keine anderen Memoiren verkauften sich nach einer Woche in den USA so oft wie die von Prinz Harry (rund 1,6 Millionen Mal). Spears' Buch hatte sich dort nach einer Woche "nur" knapp 1,1 Millionen Mal verkauft.

Die British Book Awards, auch als Nibbies bekannt, werden am 13. Mai verliehen.