TV-Interview in Vancouver Prinz Harry wirbt im Football-Stadion für die Invictus Games 2025

Prinz Harry zeigte sich in Vancouver gut gelaunt. (ae/spot)

SpotOn News | 18.11.2024, 06:28 Uhr

Hat Prinz Harry etwa einen neuen Job als Sportexperte? Überraschenderweise tauchte der abtrünnige Briten-Royal am Sonntag nämlich im Football-Stadium auf und gab dort vor dem Spiel ein Interview. Hintergrund ist aber kein neuer Karrierezweig für den Royal, sondern die bevorstehenden Invictus Games.

Prinz Harry (40) hat das Meisterschaftsspiel der Canadian Football League genutzt, um für seine Winter Invictus Games 2025 in Kanada zu werben. Der Herzog von Sussex erschien am Sonntag, den 17. November, überraschend beim Grey Cup im PC Place Stadium Vancouver und gab vor dem Spiel ein TV-Interview.

Er wäre gerne Quarterback

Während seines Auftritts bei TSN erwähnte Prinz Harry, dass er zum ersten Mal beim Grey Cup dabei sei. "Ich freue mich wirklich darauf, dass das Spiel losgeht", sagte er über das Aufeinandertreffen zwischen den Winnipeg Blue Bombers und den Toronto Argonauts. "Los geht's!", fügte er im Gespräch mit Kommentator James Duthie hinzu. Er sprach auch darüber, welche Position er spielen würde, wenn er Teil der Canadian Football League wäre. "Ich denke, Quarterback ist eine coole Position."

Die Invictus Games, deren Schirmherr Prinz Harry ist, finden im Februar 2025 in Vancouver und Whistler statt. Er hat die Spiele 2014 ins Leben gerufen, die "einen Weg zur Genesung für verwundete, verletzte und kranke Soldaten und Soldatinnen aus aller Welt" bieten, wie es auf der Website der Invictus Games heißt. Die Spiele "wirken zusammen, um Möglichkeiten für posttraumatisches Wachstum zu bieten: Sie ermöglichen es den Beteiligten, ihren Sinn, ihre Identität und ihre Zukunft über die Verletzung hinaus zurückzugewinnen."

Mehr als 500 Teilnehmer werden erwartet

Prinz Harry ist bereits seit geraumer Zeit auf Werbetour für die Veranstaltung im kommenden Jahr. Im Februar besuchte er mit Ehefrau Meghan (43) drei Tage lang Trainingslager und Wettkampfstätten in Kanada. Im September veröffentlichte er ein Video. "Sport hat die Fähigkeit zu heilen, Leben zu verändern und Leben zu retten. Für so viele dieser Teilnehmer kann der Weg zur Startlinie einer der schwierigsten Momente ihres Lebens sein. Aber bei den Spielen ändert sich ihr Leben", sagte er in dem auf X (ehemals Twitter) geteilten Clip. "Diese magischen Momente mitzuerleben und dabei den Sport zu erleben, ist für uns alle etwas ganz Besonderes."

Zu den Sportarten, in denen mehr 500 Teilnehmer aus 25 Nationen antreten, zählen Hallenrudern, Sitzvolleyball, Schwimmen, Rollstuhlrugby und Rollstuhlbasketball. 2025 werden auch Wintersportarten wie Ski Alpin, Snowboard, Biathlon, Nordic Ski, Skeleton und Rollstuhlcurling zum Angebot gehören.