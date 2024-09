Prinz Harry befindet sich derzeit in seiner Heimat London. Dabei trifft er für eine Wohltätigkeitsorganisation viele Familien. Seine eigene steht allerdings nicht auf dem Plan.

Prinz Harry (40) auf Reisen: Nach seinem Aufenthalt in New York und vor seiner Afrika-Reise befindet sich der Prinz derzeit in seiner alten Heimat, London. Dort trifft sich Harry allerdings nicht mit seiner Familie.

Stattdessen nahm sich der Prinz Zeit, um die Eltern und Kinder kennenzulernen, die von der Wellchild Organisation geehrt wurden. Die britische Kinderhilfsorganisation, dessen Schirmherr Harry seit über 15 Jahren ist, ermöglicht Kindern und Jugendlichen mit außergewöhnlichen gesundheitlichen Bedürfnissen, zu Hause statt im Krankenhaus betreut zu werden.

Auf mehreren Social-Media-Videos der Organisation ist zu sehen, wie Prinz Harry mit allen Gewinnern und Gewinnerinnen der diesjährigen WellChild-Awards einzeln spricht. Zugewandt, interessiert und locker kommt er in diesen Gesprächen rüber. Nach den Einzelgesprächen wird Harry im Ballsaal die Veranstaltung genießen, wie WellChild auf X auch ankündigte.

Jude, known as 'Jude the Dude', meets The Duke of Sussex at the #WellChildAwards, in association with @gsk. Jude has undergone major surgeries and is an advocate for organ donation, as well as being a huge football fan. pic.twitter.com/sY1N7kPfab

— WellChild (@WellChild) September 30, 2024