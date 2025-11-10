Stars Prinz und Prinzessin von Wales besprachen ‚alles‘ mit Kindern während Catherines Krebserkrankung

Prince William and Catherine Princess of Wales visit WI Sept 2025 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.11.2025, 18:00 Uhr

Prinz William und seine Frau Catherine, Prinzessin von Wales, haben mit ihren Kindern „über alles“ gesprochen, nachdem bei der Prinzessin Krebs diagnostiziert worden war.

Der 43-jährige Royal erlebte ein schweres Jahr 2024, als sowohl seine Frau als auch sein Vater, König Charles, wegen nicht näher benannter Krebsarten behandelt wurden. Nun erklärte er, dass er und Catherine alle „schwierigen Fragen“ ihrer Kinder Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7) offen beantwortet hätten.

In der brasilianischen Sendung ‚Domingão com Huck‘ am Sonntag (9. November) sagte der britische Thronfolger: „Jede Familie erlebt schwierige Zeiten und steht gemeinsam vor Herausforderungen. Wie man mit diesen Momenten umgeht, macht den Unterschied. Wir haben beschlossen, unseren Kindern alles zu erzählen – die guten Nachrichten und die schlechten.“ Das Paar hat sich fest vorgenommen, seinem Nachwuchs genau zu erklären, warum bestimmte Dinge passieren und warum sie sich traurig fühlen könnten. „Kinder verstehen weit mehr, als wir ihnen manchmal zutrauen. Manchmal stellen sie schwierige Fragen, und wir haben nicht immer die Antworten. Aber wir haben uns entschieden, über alles offen zu sprechen. Diese Ehrlichkeit hält uns zusammen.“

Viele Fragen von George, Charlotte und Louis blieben dabei auch unbeantwortet, doch William weiß, dass es auch vielen anderen Eltern so geht: „Es gibt kein Handbuch für Elternschaft, und wir haben uns entschieden, über alles zu sprechen.“

Der Prinz scherzte in dem Interview außerdem darüber, er sei ein „Taxifahrer“ für seine Kinder, und betonte, dass er und Catherine versuchen, so aktiv wie möglich zu sein. Er sagte: „Spielverabredungen, Taxifahrten, Sporttage, Matches, im Garten spielen, wenn ich kann. Meistens bringe ich sie zur Schule. Ich meine, Catherine und ich teilen uns das, aber sie macht wahrscheinlich den Großteil davon.“