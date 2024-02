Auf Grundstück im Herzogtum Cornwall Prinz William: 2025 sollen seine 24 Häuser für Obdachlose fertig sein

18.02.2024

Nach der Ankündigung im vergangenen Sommer, dass Prinz William Sozialwohnungen für Obdachlose bauen will, gibt es nun weitere Details. Bereits im nächsten Jahr sollen die 24 Häuser im Herzogtum Cornwall fertig sein.

Prinz William (41) hat sich schon seit einiger Zeit das Thema Obdachlosigkeit auf die royalen Fahnen geschrieben. Derzeit verfolgt er ein 3,5 Millionen Euro teures Projekt zum Bau von Sozialwohnungen in Cornwall. 24 Häuser sollen bis 2025 fertiggestellt sein, berichtete "The Times".

Dem Bericht zufolge will der Prinz von Wales die Gebäude auf einem Grundstück in Nansledan, einem Vorort von Newquay, errichten. Das Grundstück gehört dem Herzogtum, das er als Herzog von Cornwall kontrolliert. Das Herzogtum stellt das Grundstück kostenlos zur Verfügung und trägt die Baukosten. William soll die Bauarbeiten persönlich überwachen. Geplant sind Wohneinheiten mit bis zu vier Schlafzimmern. Auf dem mehr als 52.000 Hektar großen Gelände wäre auch noch Platz für weitere Gebäude.

"The Times" berichtete, der britische Thronfolger wolle, dass die neuen Häuser "so wohnlich wie möglich aussehen", um das Stigma des Sozialwohnungsbaus zu bekämpfen. Sie sollen zudem im "traditionellen kornischen Küstenstil" gehalten sein, um sich in der Umgebung gut einzufügen. Es wird davon ausgegangen, dass die Häuser auch hohen Energiestandards entsprechen und zum Beispiel über Sonnenkollektoren und Wärmepumpen verfügen werden. Das Gelände soll mit einer Reihe von Sträuchern und Blumen bepflanzt werden, um die Artenvielfalt zu fördern.

William arbeitet bei dem Projekt in Cornwall mit der örtlichen Obdachlosenhilfe St. Petrocs zusammen und möchte damit den Menschen, die in provisorischen Unterkünften in Nansledan leben, eine dauerhafte Bleibe bieten. Der Prinz hoffe zudem, dass Grundbesitzer seinem Beispiel folgen und mehr Sozialwohnungen bauen.

Zusammen mit Mama Diana besuchte er als Kind ein Obdachlosenheim

Mit dem Thema kam der älteste Sohn von König Charles III. (75) schon früh in Berührung – obwohl er selbst natürlich ganz anders aufwuchs. Er war elf Jahre alt, als seine Mutter Diana (1961-1997) ihn und Prinz Harry (39) in ein Obdachlosenheim mitnahm. Heute ist er Schirmherr der Wohltätigkeitsorganisation Passage, die es leitete. Mit 13 Jahren soll William zu seiner Mutter gesagt haben: "Wenn ich König werde, werde ich die Obdachlosen in unseren Palästen leben lassen."

Ganz so weit ist es noch nicht, aber er setzt sich mit mehreren Projekten gegen Obdachlosigkeit ein. 2005 wurde er Förderer der Wohltätigkeitsorganisation Centrepoint, die Wohnungen für junge Menschen finanzierte. Vor Weihnachten 2020 half er in einem Obdachlosenheim aus, 2022 verkaufte er Straßenzeitungen in London. Im vergangenen Juni startete der künftige König ein Millionen-Programm namens "Homewards", um die Obdachlosigkeit innerhalb von fünf Jahren zu beenden. Es wurden lokale Interessengruppen, Experten und Investoren zusammengebracht, um wesentliche Veränderungen auf dem Wohnungsmarkt herbeizuführen und mehr dauerhaften Wohnraum zu schaffen. Experten von "Homewards" sollen auch am Nansledan-Projekt mitarbeiten.