Auch das Stadion von Wrexham besuchte er Prinz William besucht die Stammkneipe von Ryan Reynolds

Prinz William im Kult-Pub "The Turf" im walisischen Wrexham. (dr/spot)

SpotOn News | 01.03.2024, 15:18 Uhr

Trotz unruhiger Zeiten in der royalen Familie versucht Prinz William möglichst viel Alltag in sein Leben zu bringen. Aktuell stand auf dem Programm: Bierzapfen im Stammlokal von Hollywood-Superstar Ryan Reynolds in dem walisischen Städtchen Wrexham.

Prinz William (41) sucht trotz der angespannten royalen Lage so gut es geht seinen Alltag aufrechtzuerhalten. Am Freitagnachmittag besuchte er hierzu ein Pub in der walisischen Stadt Wrexham. Das Besondere: Die Kneipe "The Turf" ist das Stammlokal von Hollywoodstar Ryan Reynolds (47). Der Schauspieler ist der Eigentümer des örtlichen Fußballvereins AFC Wrexham und deswegen oft in der Stadt. Wie die britische "The Sun" berichtet, wurden neben Reynolds dort auch schon andere Promis wie Paul Rudd (54) und Will Ferrell (56) gesichtet.

Prinz William zapfte in der Kneipe ein Bier und hatte daran sichtlich Spaß, wie zahlreiche Fotos beweisen. Britischen Medienberichten zufolge testete der Thronfolger einige Getränke. In der Lokalität, die direkt neben dem AFC Wrexham liegt, hörte sich William demzufolge an, welchen Einfluss der Verein und das Pub auf die Gemeinde haben.

William ließ sich zudem gemeinsam mit Fans des Vereins ablichten. Natürlich stattete der Sohn von König Charles III. (75) auch dem Stadion einen Besuch ab. Dort wurde ihm ein personalisiertes Trikot mit seinem Namen überreicht. Anschließend machte sich Prinz William auf den Weg zu einer nahegelegenen Schule, um dort über die walisische Geschichte und Kultur zu sprechen.

Prinz William musste wichtigen Termin absagen

Nur wenige Stunden zuvor erfolgte nach wilden Verschwörungstheorien in den vergangenen Tagen ein offizielles Statement des Palastes zum Gesundheitszustand seiner Ehefrau, Prinzessin Kate (42). "Wir waren von Anfang an sehr deutlich damit, dass die Prinzessin von Wales bis nach Ostern außer Gefecht ist, und der Kensington Palast wird nur dann informieren, wenn es etwas Wichtiges zu berichten gibt," hieß es am Donnerstagnachmittag.

Prinzessin Kate musste sich einer Bauchoperation unterziehen und lag anschließend rund zwei Wochen in einer Londoner Klinik. Aktuell kuriert sie sich in ihrem Zuhause aus. Den Grund für die Operation nannte der Palast nicht, es hieß lediglich, dass die Frau des Thronfolgers nicht an Krebs erkrankt sei.