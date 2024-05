Cornish Pastys von den Scilly-Inseln Prinz William: Herzhafte Fleischtaschen für die ganze Familie

Prinz William hatte Lust auf Cornish Pastys. (dr/spot)

SpotOn News | 10.05.2024, 16:26 Uhr

Prinz William überraschte mit einem spontanen Snack-Einkauf auf den Scilly-Inseln. Auch ein britischer König scheint dem Charme der traditionellen Cornish Pastys nicht widerstehen zu können und packte sogar für seine ganze Familie die herzhaften Fleischtaschen ein.

Auch ein britischer Thronfolger ist kulinarisch nicht immer nur in der gehobenen Küche zu Hause: Prinz William (41) konnte am Freitag bei seiner aktuellen Reise durch die britische Grafschaft Cornwall nicht widerstehen und griff bei einer örtlichen Leckerei ordentlich zu. Der Sohn von König Charles III. (75) befindet sich aktuell auf den Scilly-Inseln, einer kleinen Inselgruppe vor der Süd-Westküste Großbritanniens. Dort besuchte er in einem Hafen ein kleines, örtliches Café, bei dem man sich auch kleine Snacks zum Mitnehmen gönnen kann. Prinz William nutzte die Gelegenheit und nahm sich traditionelles Gebäck für seine ganze Familie mit nach Hause: Cornish Pastys.

Sichtlich gut gelaunt landete er zuvor laut "Daily Mail" im Hafen von St. Marys, der größten Insel der Gruppe, mit einem kleinen Boot namens The Pegasus an. Eine Gruppe Schaulustiger habe dem Prinzen, der im Übrigen auch den Titel Herzog von Cornwall trägt, beim Aussteigen am Kai zugejubelt. In blauer Chinohose, dunkelbraunem Jackett, hellem Hemd und lässiger Sonnenbrille lobte er vor Ort das gute Wetter. Anschließend ging es in das besagte "On the Quay"-Café, wo er sich insgesamt fünf Cornish Pastys für ca. 6,40 Euro pro Stück für zu Hause mitnahm. Die herzhaften Fleischtaschen sind in aller Regel mit einer Art Pastete bestehend aus Rindfleisch, Kartoffeln, Steckrüben, Zwiebeln sowie Salz und Pfeffer gefüllt und werden mit Teig ummantelt ausgebacken.

Prinz William: "Meine Familie ist sehr verärgert, dass ich ohne sie hier bin"

"Sie riechen köstlich. Da läuft einem das Wasser im Mund zusammen", kommentierte Prinz William seine Kaufentscheidung. Nach seinem Einkauf erzählte er den Anwesenden, dass er eigentlich noch gerne länger bleiben wollen würde, er aber bereits am Nachmittag zurückreisen werde, um das Wochenende in Windsor zu verbringen: "Meine Familie ist sehr verärgert, dass ich ohne sie hier bin", lachte Prinz William, "die Kinder werden mich umbringen, wenn ich später nicht nach Hause komme."