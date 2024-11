Stars Prinz William: Hoffnung auf die Rückkehr seiner Ehefrau

Prince William - South Africa - 2024 - Aaron Chown - Pool - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.11.2024, 17:04 Uhr

Der 42-jährige Royal hofft darauf, dass Prinzessin Catherine 2025 wieder mit auf Tour kommt.

Prinz William hofft darauf, dass seine Ehefrau Catherine ihn 2025 wieder auf seine royalen Reisen begleitet.

Die 42-jährige Prinzessin hat in diesem Jahr aufgrund ihrer Krebserkrankung und der damit einhergehenden medizinischen Behandlungen nur wenige offizielle Termine wahrgenommen. In den kommenden Monaten wolle Kate ihr Arbeitspensum jedoch langsam aber sicher erhöhen und könnte ihren Mann somit auch wieder auf seine internationalen Trips begleiten. Während seines kürzlichen Aufenthaltes in Kapstadt sagte William den anwesenden Reportern: „Ich denke, dass Catherine nächstes Jahr hoffentlich wieder mehr machen kann, also werden wir vielleicht mehr Reisen planen.“

Der britische Thronfolger sprach auch über seine moderne Sichtweise auf die Monarchie. „Ich kann nur beschreiben, was ich zu tun gedenke“, erklärte William. „Das ist, dass ich versuche es anders zu machen und ich versuche das für meine Generation. Ich will euch mehr Verständnis dafür bringen und das mache ich vielleicht mit einem kleinen R im Wort royal, wenn ihr wisst, was ich meine – das ist vielleicht die bessere Art es zu sagen. Es geht mehr um Einfluss, Philanthropie, Zusammenarbeit und Menschen zu verbinden und zu helfen.“