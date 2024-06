Stars Prinzessin Anne: Sie ist aus der Klinik wieder zu Hause

Princess Anne rides in the coronation procession May 2023 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.06.2024, 18:00 Uhr

Prinzessin Anne wurde fünf Tage nach ihrer Verletzung durch ein Pferd aus dem Krankenhaus entlassen.

Die 73-jährige Prinzessin wurde in das Southmead Hospital in Bristol eingeliefert, nachdem sie am Sonntag (23. Juni) bei einem Unfall mit einem Pferd in ihrem Zuhause in Gloucestershire „leichte Verletzungen und Gehirnerschütterungen“ erlitten hatte. Es wurde nun bestätigt, dass sie für gesund genug befunden wurde, um nach Hause zu gehen.

Annes Ehemann, Vizeadmiral Sir Tim Laurence, sagte in einem Statement: „Ich möchte dem gesamten Team des Southmead Hospital meinen herzlichsten Dank für ihre Fürsorge, ihr Fachwissen und ihre Freundlichkeit während des kurzen Aufenthalts meiner Frau aussprechen.“ Es wird angenommen, dass Anne plant, sich nun erst einmal zu Hause auszuruhen, und noch nicht zu den königlichen Pflichten zurückkehren wird, bis die Ärzte ihr dafür grünes Licht geben.

Die Royal, die eine hochqualifizierte Reiterin ist und 1976 an den Olympischen Spielen in Montreal teilnahm, soll sich ihre Verletzungen bei einem Spaziergang auf ihrem Anwesen in Gloucestershire bei einem Unfall zugezogen haben. Es wird ein Tritt eines Pferdes vermutet. Obwohl die genaue Ursache der Verletzungen unbestätigt ist, hat Annes medizinisches Team gesagt, dass ihre Kopfverletzungen mit einem möglichen Aufprall durch den Kopf oder die Beine eines Pferdes übereinstimmen. Sir Tim sagte zuvor über den Zustand seiner Frau: „Es geht ihr gut. Langsam, aber sicher erholt sie sich.“