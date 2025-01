Royaler Nachwuchs in Großbritannien Prinzessin Beatrice bringt ihr zweites Kind zur Welt

Prinzessin Beatrice mit ihrem Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi und dessen Sohn Christopher Woolf in Sandringham. (ili/spot)

SpotOn News | 29.01.2025, 14:46 Uhr

Die britische Königsfamilie hat Zuwachs bekommen: Prinzessin Beatrice von York hat ihr zweites Kind zur Welt gebracht. Die kleine Athena Elizabeth Rose wurde am 22. Januar geboren.

Die britischen Royals dürfen sich über ein neues Familienmitglied freuen: Prinzessin Beatrice von York (36) hat ihr zweites Kind zur Welt gebracht. Wie der Palast unter anderem auf Instagram mitteilte, erblickte die kleine Athena Elizabeth Rose Mapelli Mozzi am 22. Januar um 12:57 Uhr das Licht der Welt. Mutter und Kind seien wohlauf.

"Sie ist winzig und absolut perfekt", schwärmt der stolze Vater Edoardo Mapelli Mozzi (40) in den sozialen Medien von seiner neugeborenen Tochter. "Wir sind alle schon ganz vernarrt in sie. Unsere Herzen quellen über vor Liebe für dich, Baby Athena", schreibt der Geschäftsmann weiter. Das niedliche Foto, auf dem das Baby in einem weißen Strampler und einer rosa Decke liegt – und mit dem Ärmel das Gesicht verdeckt -, stammt laut Königshaus auch von ihm.

Harmonische Patchwork-Familie

Neben der kleinen Athena und der dreijährigen Tochter Sienna ist Prinzessin Beatrice auch Stiefmutter des achtjährigen Christopher Woolf "Wolfie", den ihr Ehemann aus einer früheren Beziehung mit in die Ehe brachte. Mit dessen Mutter, der Architektin Dara Huang (41), pflegt die Prinzessin ein harmonisches Verhältnis. "Ich verstehe Leute nicht, die sich scheiden lassen und dann ihre Kinder als Pfand behalten", sagte sie im März 2024 der britischen Zeitschrift "Harper's Bazaar".

Ein besonderes Geschenk für die Großeltern

Für Beatrices Eltern Prinz Andrew (64) und Sarah Ferguson (64) ist die kleine Athena bereits das vierte Enkelkind. Ihre Schwester Prinzessin Eugenie (34) hat mit August (3) und Ernest (1) zwei Söhne.

Die Geburt fand im renommierten Chelsea and Westminster Hospital statt. Edoardo Mapelli Mozzi bedankte sich in seinem Post ausdrücklich beim medizinischen Personal "für ihre außergewöhnliche Fürsorge und Unterstützung während dieser unglaublich besonderen Zeit".