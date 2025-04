Stars Hilaria Baldwin: Nach der Geburt ihres siebten Kindes hatte sie eine Bruststraffung

Hilaria Baldwin at Ripple of Hope Award Gala NY Dec 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.04.2025, 09:00 Uhr

Die Frau von Alec Baldwin spricht offen über ihre Beauty-Operation.

Hilaria Baldwin enthüllt, dass sie sich nach der Geburt ihres siebten Kindes einer Bruststraffung unterzogen hat.

Die 41-jährige Yoga-Lehrerin erklärte in der neuesten Folge der Reality-Show ‚The Baldwins‘, dass es für sie eine Möglichkeit war, sich „wieder okay zu fühlen“. Hilaria ist seit 2012 mit Schauspieler Alec Baldwin (67) verheiratet. Gemeinsam haben sie sieben Kinder: Carmen (11), Rafael (9), Leonardo (8), Romeo (6), Eduardo (4), María Lucía (4) und Ilaria (2). Alec hat eine weitere Tochter, Ireland Baldwin (29), aus seiner früheren Ehe mit Schauspielerin Kim Basinger (70).

In der Folge offenbarte Hilaria: „Ich habe so lange gestillt – da war das eines dieser Dinge, die ich für mich entschieden habe, so ein kleines ‚Lift-up‘. Ich war über ein Jahrzehnt entweder schwanger oder habe gestillt. Ich glaube, das ist das erste Mal seit Beginn meiner Mutterzeit, dass ich weder schwanger bin noch stille.“

Sie erklärte, dass sie sich nach all den körperlichen Veränderungen zunehmend entfremdet von ihrem eigenen Körper fühlte: „Es hat sich fast so angefühlt, als ob mein Körper nicht mehr meiner wäre, weil ich ihn so lange in einem bestimmten Zustand erlebt habe.“

Die Autorin betonte, dass die Entscheidung für den Eingriff eine sehr persönliche war: „Ich habe mich für eine Bruststraffung entschieden, einfach um mich wieder okay zu fühlen – und das ist okay.“ Gleichzeitig äußerte sie Bedenken darüber, welche Botschaft solche Entscheidungen an ihre älteste Tochter senden könnten: „Immer wenn ich etwas tue, das in den Bereich der Eitelkeit fällt, möchte ich nicht, dass meine Kinder das Gefühl haben, sie müssten auf eine bestimmte Weise aussehen. Ich möchte Carmen beschützen, denn ich habe selbst viel Selbstzweifel erlebt und mich zu sehr von Kritik beeinflussen lassen.“