Stars Prinzessin Catherine: Liebevolle Weihnachtsbotschaft an Royal-Fans

Catherine Princess Of Wales - Southport - Danny Lawson - WPA Pool - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.12.2024, 13:00 Uhr

Catherine, Prinzessin von Wales, hat eine emotionale Weihnachtsbotschaft veröffentlicht, in der sie zu „Liebe, nicht Angst“ aufruft.

Die Prinzessin, die in diesem Jahr wegen Krebs behandelt wurde, schrieb einen herzlichen Brief an die Gäste, die ihr Weihnachtskonzert in der Westminster Abbey und die 15 regionalen Konzerte in ganz Großbritannien, die am 6. Dezember stattfinden, besuchen. Sie schreibt darin, dass die Konzerte „davon handeln, wie wichtig es ist, Empathie zu geben und zu empfangen“.

Catherine schreibt: „Weihnachten ist eine meiner Lieblingszeiten im Jahr. Es ist eine Zeit des Feierns und der Freude, aber sie gibt uns auch die Möglichkeit, langsamer zu machen und über die tieferen Dinge nachzudenken, die uns alle verbinden. Die Weihnachtsgeschichte ermutigt uns, über die Erfahrungen und Gefühle anderer nachzudenken… Vor allem aber ermutigt sie uns, uns der Liebe zuzuwenden, nicht der Angst. Liebe ist das Licht, das hell leuchten kann, selbst in unseren dunkelsten Zeiten.“

Der Weihnachtsgottesdienst ist der jüngste Schritt der Rückkehr ins öffentliche Leben für die 42-jährige Prinzessin. Anfang des Jahres wurde bei ihr Krebs diagnostiziert, bevor sie sich einer Chemotherapie unterzog, die im September endete. Ihr Brief enthält auch Überlegungen darüber, wie wichtig es ist, sich in Zeiten der Not um andere zu kümmern. Die Royal schreibt: „Sanfte Worte oder ein empfängliches Ohr, ein Arm um eine erschöpfte Schulter oder schweigend einfach nur an der Seite von jemandem zu sein.“

Der ‚Together at Christmas‘-Gottesdienst bietet Lesungen und Musik von Rednern wie Catherines Ehemann Prinz William und dem Schauspieler Richard E. Grant sowie Auftritte der Sänger Gregory Porter und Paloma Faith. Der olympische Radsportstar Sir Chris Hoy, bei dem in diesem Jahr Krebs im Endstadium diagnostiziert wurde, wird die Kerzen anzünden. Zu den Gästen des Weihnachtskonzerts gehören neben diesen Prominenten auch diejenigen, die sich freiwillig gemeldet haben, um anderen in ihrer Gemeinde zu helfen. Der Gottesdienst wird am Heiligabend (24. Dezember) im Fernsehen übertragen.