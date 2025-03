Musik Paloma Faith: Sie arbeitet an ihrem siebten Studioalbum

Paloma Faith - November 2024 - Music Industry Trust Awards 2024 - London - Getty Images BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.03.2025, 16:00 Uhr

Paloma Faith erzählte, dass sie sich für ihr neues Album „von überall her“ Inspiration geholt habe.

Die 43-jährige Sängerin befindet sich aktuell wieder im Aufnahmestudio und arbeitet an ihrem siebten Studioalbum.

Faith erklärte, dass ihre neue Platte „zwischen“ polarisierten Emotionen liege und sie ihre Songtexte aus Alltagsgesprächen kreieren würde. Die Künstlerin sagte in einem Interview mit der ‚The Sun‘-Zeitung: „Es ist nicht nur traurig und glücklich – es ist der Teil dazwischen, wo man zaghaft glücklich ist.“ Die Hitmacherin sprach darüber, dass sie ihre Inspiration von überall her schöpfen könne. Faith enthüllte: „Ich schöpfe von überall her. Es sind meine Lebenserfahrungen, manchmal führe ich ein Gespräch und schreibe Dinge auf oder es ist, wie ich mich an diesem Tag gefühlt habe.“ Die ‚New York‘-Sängerin, die sich im Jahr 2022 nach ihrer fünfjährigen Ehe von Leyman Lahcine trennte und jetzt mit dem Manager Stevie Thomas zusammen ist, glaubt, dass ihr letztes Album ‚The Glorification of Sadness‘ die „strukturierteste“ Platte gewesen sei, die sie jemals veröffentlichte.