"Zeitloses Vermächtnis" Prinzessin Diana: Ihre berühmtesten Outfits werden versteigert

Dieses Kleid von Prinzessin Diana wird nun versteigert. (hub/spot)

SpotOn News | 12.04.2024, 09:39 Uhr

Wer mindestens 200.000 Dollar übrig hat, kann sich ein Abendkleid kaufen, das einmal Prinzessin Diana gehörte. Mehrere ihrer ikonischen Outfits kommen im Sommer unter den Hammer.

Prinzessin Dianas (1961-1997) ikonischste Outfits sollen in einer bevorstehenden Auktion zu erwerben sein. Die Kleidungsstücke der verstorbenen Prinzessin von Wales, darunter ein Kostüm von Catherine Walker in Blau und Gelb sowie ein von Philip Somerville entworfener Hut, sind Teil der Versteigerung, die diesen Sommer stattfindet. Zudem kommen dabei mehrere Cocktail- und Abendkleider sowie Röcke, Schuhe und andere Accessoires unter den Hammer.

Video News

Das in Los Angeles ansässige Auktionshaus "Julien's Auctions" wird die Kleidungsstücke in einer Ausstellung zeigen, bevor sie versteigert werden.

Dunkelblaues Tüllkleid trug Diana zweimal

Einige der Ensembles waren bei Prinzessin Dianas berühmtesten Auftritten zu sehen, wie zum Beispiel ein schulterfreies Tüllkleid von Murray Arbeid, das sie 1986 zweimal zeigte: bei der Premiere von "Phantom der Oper" und bei einem Abendessen für König Konstantin von Griechenland (1940-2023). Der Schätzwert liegt bei 200.000 bis 400.000 Dollar. Eine ähnliche Summe soll auch ein Abendkleid aus Seide und Spitze von Victor Edelstein einbringen, das Prinzessin Diana unter anderem 1987 bei einem Deutschland-Besuch trug.

Kleider sind Dianas "Vermächtnis"

Von "Julien's Auctions" heißt es zu der Versteigerung der Outfits: "Diana mag eine Prinzessin gewesen sein, aber ihre Anziehungskraft stand der eines Hollywood-Stars in nichts nach." Auch wenn die Prinzessin keine Filme hinterlassen habe, "lebt ihr Vermächtnis durch die exquisiten Kleider und Accessoires weiter, die das Publikum immer wieder in ihren Bann ziehen und dazu einladen, tiefer in ihre rätselhafte Persönlichkeit einzutauchen".

Diana habe sich den Zwängen der royalen Institution widersetzt, "sowohl in ihren Handlungen als auch in ihrer Modeauswahl, und hinterließ ein zeitloses Vermächtnis, das Generationen überdauert", so die Ankündigung zur Auktion.