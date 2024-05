Keine Probe für Williams Ehefrau Prinzessin Kate könnte an „Trooping the Colour“-Parade teilnehmen

Sowohl Prinzessin Kate als auch König Charles III. werden derzeit gegen Krebserkrankungen behandelt. (wue/spot)

SpotOn News | 31.05.2024, 15:30 Uhr

Prinzessin Kate könnte womöglich die traditionelle Militärparade "Trooping the Colour" zu Ehren des Geburtstages des britischen Monarchen besuchen. An der Probe soll sie aber noch nicht teilnehmen.

Prinzessin Kate (42) nimmt aufgrund ihrer Krebserkrankung derzeit noch keine öffentlichen royalen Pflichten wahr. Am 15. Juni könnte sie sich laut eines britischen Medienberichts aber womöglich erstmals wieder bei "Trooping the Colour" zeigen. Es gebe zumindest derzeit entsprechende Überlegungen, die traditionelle Militärparade zu Ehren des Geburtstages des britischen Monarchen zu besuchen.

Prinzessin Kate soll darüber nachdenken

Die Ehefrau von Prinz William (41) hatte im März bekanntgemacht, dass sie an Krebs erkrankt ist und sich einer "präventiven Chemotherapie" unterzieht. Seither hat sie keine offiziellen Termine wahrgenommen. Dem Vernehmen nach soll sie derzeit aber darüber nachdenken, sich im Anschluss an die "Trooping the Colour"-Parade für ihren Schwiegervater König Charles III. (75), auf dem Balkon des Buckingham Palastes zu zeigen, wenn sie sich denn wohl genug fühle. Das berichtet die britische Boulevardzeitung "Daily Mirror".

Sollte Kate Mitte Juni tatsächlich den Balkon betreten, würde dies aber nicht unbedingt bedeuten, dass sie im Anschluss wieder häufiger in der Öffentlichkeit zu sehen ist. Anonyme Quellen aus dem Palast hatten berichtet, dass Kate angeblich zur Arbeit zurückkehren werde, wenn sie von ihren Ärzten grünes Licht bekomme. Auftritte seien demnach vorerst bestenfalls sporadisch.

Der Palast hatte laut eines Berichts der "Daily Mail" zuletzt erklärt, dass Kate am 8. Juni nicht bei der Probe für "Trooping the Colour" zugegen sein wird. Bestätigt sei demnach jedoch, dass Charles in einer Kutsche zusammen mit seiner Ehefrau, Königin Camilla (76), an seiner Geburtstagparade teilnimmt. Der König ist ebenfalls an Krebs erkrankt, war zuletzt aber trotz seiner Behandlung wieder zu öffentlichen Terminen erschienen.