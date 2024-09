Stars Prinzessin Kate: Rückkehr an den Arbeitsplatz

Catherine Princess of Wales - Kate Middleton - November 2023 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.09.2024, 11:04 Uhr

Die Prinzessin von Wales hat ihre Chemotherapie beendet und kann ihre Arbeit wieder aufnehmen.

Die Ehefrau von Prinz William gab Anfang des Jahres ihre Krebserkrankung bekannt und zog sich seitdem größtenteils aus der Öffentlichkeit zurück. Vor einigen Tagen teilte Kate in einem rührenden Video mit, dass ihre Behandlung nunmehr abgeschlossen sei und sie ihren royalen Pflichten endlich wieder nachkommen könne. Laut einem Eintrag im Court Circular, einer Art öffentlicher Terminkalender der britischen Königsfamilie, der dem englischen ‚Telegraph‘ vorlag, besuchte Catherine am Dienstagnachmittag (17. September) ein Meeting in Windsor Castle. Im Eintrag steht demnach zu lesen: „Die Prinzessin von Wales, Co-Schirmherrin der königlichen Stiftung des Prinzen und der Prinzessin von Wales, hielt an diesem Nachmittag ein Treffen im Windsor Castle ab.“

Diesen Sommer trat Kate, die mit William die Kinder Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6) großzieht, nur selten vor die Kameras. Ausnahmen machte die dreifache Mutter für die jährliche Trooping-the-Colour-Zeremonie sowie für einen Auftritt beim legendären Tennisturnier von Wimbledon. Vergangene Woche veröffentlichte Kate auf dem offiziellen Instagram-Account der Waleses ein Video, in dem sie von ihrer Behandlung berichtet und ihre Rückkehr an den Arbeitsplatz ankündigte.