Bang Showbiz | 21.06.2025, 14:00 Uhr

Der Prinz hat seinen Geburtstag mit einem süßen Welpenfoto gefeiert.

Prinz Williams Familie hat seinen Geburtstag mit einem süßen Foto gefeiert, auf dem er mit den neuen Welpen der Familie zu sehen ist.

Ein neues Bild, das von Williams Frau Catherine, der Prinzessin von Wales, aufgenommen wurde, ist anlässlich seines 43. Geburtstags am Samstag (21. Juni) auf Instagram veröffentlicht worden.

Auf dem Foto ist William in einem Garten zu sehen, umgeben von Familienhund Cockerspaniel Orla und drei ihrer vier vor Kurzem geborenen Welpen. In der Bildunterschrift, die von Catherine und ihren Kindern Prinz George, Prinz Louis und Prinzessin Charlotte unterzeichnet wurde, ist zu lesen: „Alles Gute zum Geburtstag! Alles Liebe, C, G, C, L, Orla und die Welpen!“ Dem Posting wurden zudem einige Pfotenabdruck-Emojis hinzugefügt. Orla war ein Geschenk von Catherines Bruder James Middleton an das Paar im Jahr 2020, kurz nach dem Tod ihres vorherigen Hundes Lupo. Williams Vater König Charles III. und Königin Camilla feierten den Geburtstag des Prinzen mit einer Nachricht auf dem offiziellen Instagram-Account der königlichen Familie. Sie teilten ein Bild von William, wie er im Mai auf einer Steinmauer sitzt, als er Bauern und Lebensmittelproduzenten im Herzogtum Cornwall besucht hatte. Prinz William Arthur Philip Louis von Wales, der zweiter in der Thronfolge ist, wurde am 21. Juni 1982 um 21:03 Uhr im St. Mary’s Hospital in Paddington geboren.