Zweiter Todestag Priscilla Presley gedenkt ihrer Tochter Lisa Marie

Lisa Marie Presley (rechts) und Priscilla Presley 2015 in Las Vegas. (ncz/spot)

SpotOn News | 13.01.2025, 11:01 Uhr

Vor zwei Jahren starb Priscilla Presley. Ihre Hinterbliebenen finden zum Todestag rührende Worte. Allen voran Mutter Priscilla, die sich besonders emotional auf Instagram äußerte.

Lisa Marie Presleys (1968-2023) Todestag hat sich am Sonntag (12. Januar) zum zweiten Mal gejährt. Mutter Priscilla (79) zollte ihrer Tochter mit emotionalen Worten Tribut. "Ich vermisse dich mehr, als es Worte sagen können", schrieb sie auf Instagram zu einem Foto von Lisa Marie. "Ich wünschte, ich könnte dich halten, mit dir sprechen, dein Lächeln nur noch einmal sehen. Ich wünschte, du könntest sehen, wie sehr du noch geliebt wirst, wie sehr du von uns allen vermisst wirst, die dich in ihren Herzen tragen."

Auch Lisa Marie Presleys Kinder meldeten sich am zweiten Todestag ihrer Mutter zu Wort. "Zwei Jahre. Ich liebe dich für immer", schrieb Tochter Finley Lockwood (16) in einer Instagram-Story zu einem Foto, auf dem Lisa-Marie sie und Zwillingsschwester Harper als Neugeborene im Arm hält. Harper Lockwood teilte ein weiteres Kinderbild und schrieb: "Ich kann nicht glauben, dass es schon zwei Jahre sind. Ich vermisse und liebe dich so sehr, Mama."

Presleys älteste Tochter, Schauspielerin Riley Keough (35), repostete die Storys ihrer jüngeren Schwestern, und teilte zudem den Screenshot eines Videoanrufs mit ihrer Mutter in ihrer Instagram-Story.

Plötzlicher Tod nach Herzstillstand

Lisa Marie Presley starb am 12. Januar 2023, nachdem sie nach einem Herzstillstand leblos in ihrem Zuhause gefunden wurde. Sie wurde wiederbelebt und starb im Krankenhaus im Alter von 54 Jahren. Als Todesursache wurde ein Darmverschluss festgestellt, der nach einem gewichtsreduzierenden Eingriff entstanden war.

Video News

Sie wurde in Graceland in Memphis, Tennessee beigesetzt, wo sich auch die Gräber ihres Vaters Elvis Presley (1935-1977) und ihres Sohnes Benjamin Keough (1992-2020) befinden. Im Oktober 2024 wurden Presleys posthume Memoiren "From Here to the Great Unknown" veröffentlicht, die sie vor ihrem Tod gemeinsam mit ihrer Tochter Riley Keough verfasst hatte.