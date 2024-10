An Tag 11 „Promi Big Brother“: „DSDS“-Star muss Container verlassen

Daniel Lopes verabschiedet sich von "Promi Big Brother". (jom/spot)

SpotOn News | 18.10.2024, 01:03 Uhr

Eine offene Nominierung und ein anschließender Exit: In Show 11 der diesjährigen "Promi Big Brother"-Staffel musste ein Sänger den Container verlassen.

Am Donnerstagabend (17. Oktober) sorgte eine offene Nominierung am elften Tag von "Promi Big Brother" (live in Sat.1 und auf Joyn) für eine angespannte Stimmung im Haus. Ein weiterer Promi musste danach den Container verlassen.

Video News

Zunächst entschied sich Jochen Horst (63) für "Geschützt"- und "Nominiert"-Medaillen und verzichtete dafür auf den Einkauf. Der Schauspieler schützte sich selbst und vergab die Nominierung an Leyla Lahouar (28). Denn diese und Freund Mike Heiter (32) hat er auf dem Kieker. "Wir sind nicht Gast vom Großen Bruder, sondern Gast von den beiden", erklärte er zur großen Konkurrenz der beiden und bezeichnete das Paar als "Prinz und Prinzessin" der diesjährigen Staffel. Bei Elena Miras (32) ist nach dem Exit von Cecilia Asoro (28) die Luft mehr und mehr raus. "Ich habe keinen Bock mehr auf diese Leute", erklärte sie. "Ich fühle mich jetzt sehr alleine. Sie war meine Zwillingsseele hier drin." Doch andererseits will sie sich nicht rausekeln lassen und um den Sieg kämpfen.

Brisantes Trio bleibt im Haus

Vor der offenen Nominierung stand eine Challenge an, in die Mike Heiter Matze Höhn (28) und Mimi Fiedler (49) schickte. Mimi musste sich im Basketball-Duell geschlagen geben und wurde nominiert. Somit stand sie gemeinsam mit Lahouar auf der Liste des drohenden Exits. Nach der offenen Nominierung gesellten sich Max Kruse (36), Elena Miras (32) und Daniel Lopes (47) zu ihnen. Bei der Nominierung entschieden sich viele Bewohnerinnen und Bewohner für Miras, besonders Lahouar machte deutlich, was sie von der Ex ihres Partners hält: "Ich möchte mit so bösartigen und hasserfüllten Menschen nichts zu tun haben."

Am Ende traf es aber Daniel Lopes. "Wenn ich euch verletzt habe, dann tut mir das leid, habt noch viel Spaß", verabschiedete er sich versöhnlich aus dem Container. Das Härteste sei "das Vermissen meiner Familie" und das täglich Ungewisse im Container gewesen, sagte er nach dem Auszug.