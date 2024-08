Vater-Tochter-Ausflug Promi-Gäste: John Travolta besucht Olympische Spiele mit Tochter Ella

John Travolta mit Tochter Ella in Paris. (jom/spot)

SpotOn News | 04.08.2024, 13:30 Uhr

Ein weiterer Promi-Besuch aus Hollywood: John Travolta hat mit Tochter Ella die Olympischen Spiele in Paris besucht. Die beiden verfolgten einen weiteren erfolgreichen Auftritt von US-Turnerin Simone Biles. Ella Travolta hat sich bei ihrem eleganten Olympia-Outfit von Paris inspirieren lassen.

Schauspieler John Travolta (70) und Tochter Ella Bleu Travolta (24) haben es sich nicht nehmen lassen, wie bereits viele andere Stars vor ihnen Olympia-Luft zu schnuppern. Die beiden konnten am Samstag (3. August) in der Bercy Arena mitverfolgen, wie der US-Turn-Star Simone Biles (27) auch am Sprung glänzte und sich eine weitere Goldmedaille holte. Während es in der Arena in Paris sportlich zuging, setzte das Vater-Tochter-Duo auf elegante Outfits.

Accessoire als Ode an Paris

Der "Grease"-Star trug ein dunkelblaues Jackett mit hellblauem Einstecktuch und kombinierte dazu einen schwarzen Rollkragenpullover, eine Jeans und eine Goldkette um den Hals. Vor der Arena posierte er für die Fotografen zudem mit einer schwarzen Sonnenbrille. Seine Tochter wählte einen eleganten Komplett-Look in Schwarz, der aus einer Hose mit weitem Schnitt und einem Crop-Top mit dünnen Trägern bestand. Eine von Frankreich inspirierte schwarze Baskenmütze und eine schwarze Handtasche mit goldenem Kettenhenkel rundeten den Look ab.

John Travoltas Tochter Ella Bleu stammt aus der Ehe mit seiner verstorbenen Ehefrau Kelly Preston (1962-2020). Zu den gemeinsamen Kindern zählen auch Sohn Benjamin (13) und ihr verstorbener Sohn Jett (1992-2009). Kelly Preston war im Juli 2020 im Alter von 57 Jahren an einer Brustkrebserkrankung gestorben. Mit John Travolta war sie seit 1991 verheiratet. Sohn Jett war im Januar 2009 im Alter von 16 Jahren im Urlaub auf den Bahamas gestorben, nachdem er einen Krampfanfall erlitten hatte.

Wie eng die Verbindung von John Travolta und seiner Tochter ist, machte Ella an seinem 70. Geburtstag am 18. Februar deutlich. Bei Instagram schrieb sie zu einem gemeinsamen Erinnerungsfoto: "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an den Mann, der immer an meiner Seite ist und der immer Licht und Schönheit in diese Welt bringt. Ich liebe dich über alles." Mitte Juni schrieb sie in einem weiteren Beitrag: "Alles Gute zum Vatertag an meinen besten Freund, ich liebe dich so sehr, Papa."