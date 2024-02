Sie erwartet ihr erstes Kind Promi-Glückwünsche für schwangere „Bachelor“-Siegerin Clea-Lacy Juhn

2023 Hochzeit, 2024 ein Baby: Die einstige "Bachelor"-Kandidatin Clea-Lacy Juhn ist privat endlich angekommen. (ae/spot)

SpotOn News | 17.02.2024, 09:34 Uhr

Drei Monate nach ihrer Traumhochzeit hat Clea-Lacy Juhn ihren Followern das nächste private Highlight verraten. Zu ihrer Schwangerschaft gratulierten bereits mehrere TV-Kolleginnen und sendeten digitale Glückwünsche.

Die ehemalige "Bachelor"-Siegerin Clea-Lacy Juhn (32) freut sich auf ihr erstes Kind – und etliche TV-Kolleginnen freuen sich mit ihr.

Vorfreude auf "dieses Abenteuer"

Am Freitag hatte Clea-Lacy Juhn die freudige Botschaft auf ihrem Instagram-Account verkündet. "Wir haben ein kleines Geheimnis gehütet… und jetzt ist es Zeit, es mit der Welt zu teilen! Wir werden Eltern und können es kaum erwarten, dieses Abenteuer gemeinsam einzugehen", schrieb sie zu einem Video-Clip, in dem sie einen Strampler und den Schwangerschaftstest zeigt. Die TV-Lady ist in bester Gesellschaft, denn gleich mehrere ehemalige "Bachelor"-Teilnehmerinnen teilten in der vergangenen Woche mit, dass sie schwanger sind. Am Valentinstag hatten Sarah Harrison (32), Angelina Pannek (32) und Jennifer Lange (30) zuvor bereits mit Baby-News überrascht.

Viele Promi-Ladys gratulieren

Zu Juhns Video-Botschaft meldeten sich recht schnell etliche TV-Kolleginnen zu Wort. Die "Bachelorette" von 2018, Nadine Klein (38), etwa kommentierte mit den Worten: "Dann jetzt nochmal offiziell herzlichen Glückwunsch". Liz Kaeber (31), die 2015 die letzte Rose erhielt, bekundete: "Wie schön." Inci Sencer (30), Juhns Mit-Kandidatin im Jahr 2017 und inzwischen selbst dreifache Mutter, sendete: "Herzlichen Glückwunsch. Wir wünschen dir eine sehr entspannte Schwangerschaft, genieße es." Auch "Let's Dance"-Star Isabel Edvardsson (41) meldete sich. Die Tänzerin, die derzeit ihr drittes Baby erwartet, schrieb: "Aaahhh wie TOLL!! Ich freue mich sehr für euch." Und die einstige "GNTM"-Kandidatin Fata Hasanovic (28) meinte: "Ohhhhhhhhhhhhh, wundervoll!!! Herzlichen Glückwunsch."

Seit November verheiratet

Für Clea-Lacy Juhn ist es das erste Kind. Ihr Mann hat bereits eine Tochter. Das Paar ist seit 2022 zusammen, im November 2023 erfolgte die Hochzeit. Bekannt geworden ist Clea-Lacy Juhn durch die RTL-Show "Der Bachelor", die sie 2017 gewann. Sie bekam die letzte Rose von "Bachelor" Sebastian Pannek (37), der sich aktuell mit seiner Frau Angelina auf das dritte gemeinsame Kind freut. Nach der Trennung von Pannek kam Juhn mit dem Sky-Moderator Riccardo Basile (32) zusammen, die Beziehung zerbrach im September 2022.