Jawort an seinem Geburtstag Promi-Hochzeit auf Vulcano: Loris Karius hat Diletta Leotta geheiratet

Diletta Leotta und Loris Karius haben eine Blitzliebe hingelegt. Nach der Geburt ihrer Tochter krönten sie ihre Beziehung nun mit einer Traumhochzeit. (ae/spot)

SpotOn News | 23.06.2024, 11:14 Uhr

Die Hochzeit von Torwart Loris Karius und dem italienischen TV-Star Diletta Leotta war am Wochenende das Ereignis in Italien. Zu der mehrtägigen Feier auf der kleine Insel Vulcano vor Sizilien kamen auch etliche prominente Gäste.

Diese Liebe rührt Michelle Hunziker (47) zu Tränen. Als sich der deutsche Fußballtorwart Loris Karius (31) und die italienische Sportmoderatorin Diletta Leotta (32) am 22. Juni auf der italienischen Trauminsel Vulcano das Jawort gaben, weinte sie die ganze Zeremonie über. Hunziker war nicht das einzige prominente Gesicht unter den rund 150 Gästen.

Jawort vor Traumkulisse

Die Kollegin von TV-Star Leotta kam in Begleitung ihrer ältesten Tochter Aurora Ramazzotti (27). Die teilte in ihrer Instagramstory das Tränenvideo und schrieb dazu: "Sie war in Tränen von der ersten bis zur letzten Sekunde." Das Glamour-Brautpaar, das bereits eine Tochter hat, heiratete unter freiem Himmel vor einer Traumkulisse. Die Braut veröffentlichte auf ihrer Instagramseite einige Impressionen, darunter ihren langen Schleier mit der Aufschrift "All I Ever Wanted" (zu Deutsch: Alles, was ich jemals wollte) und den innigen Hochzeitskuss. Der Bräutigam trug ein weißes Jackett zu einer dunklen Hose.

Die Feierlichkeiten hatten bereits am Freitag begonnen. "Wir kommen, um dich zu feiern!", adressierte Michelle Hunziker an die Braut in einer Instagramstory. Das Motto des Vor-Hochzeitsabends lautete: weiß. Und so kamen die Gäste alle hell gekleidet. Hunziker und ihre Tochter teilten sich zusammen mit Fashion-Influencerin Chiara Ferragni (37) ein Shuttle. Das italienische Promi-Hochzeitswochenende ließ sich auch Model Elisabetta Canalis (45) nicht entgehen. Und bekannt ist auch die Trauzeugin: Sängerin Elodie (34), mit der Diletta Leotta schon lange befreundet ist.

Private Höhepunkte an ihren Geburtstagen

Das Brautpaar wählte übrigens ein besonderes Datum für das Jawort aus: Denn am 22. Juni feierte Loris Karius auch Geburtstag. Der Fußballer spielte 2020 und 2021 in der Bundesliga beim 1. FC Union Berlin, seit September 2022 steht er bei Newcastle United unter Vertrag. Er machte auch Schlagzeilen durch seine Beziehung mit Moderatorin Sophia Thomalla (34), mit der von Januar 2018 bis Juni 2021 zusammen war. Seit Oktober 2022 ist er mit der Fernsehmoderatorin Diletta Leotta liiert. Bei dem Paar ging es ganz schnell: Erst Anfang 2023 machten sie ihre Beziehung öffentlich, im März verkündeten sie dann schon die Schwangerschaft. Tochter Aria kam an Leottas Geburtstag (16. August) zur Welt.

Karius' Vertrag bei Newcastle United läuft Ende Juni aus. Dann würde er gerne zu einem italienischen Verein wechseln, um näher bei seiner kleinen Familie zu sein. Erstmal dürften aber wohl die Flitterwochen anstehen.