Letzte Spiele, letzte Gespräche „Prominent getrennt“: Das ist das Sieger-Ex-Paar von Staffel drei

Melina Hoch und Tim Kühnel mussten besonders hart kämpfen. (jom/spot)

SpotOn News | 05.06.2024, 11:04 Uhr

Die dritte Staffel "Prominent getrennt" ist zu Ende. Welches Ex-Pärchen hat sich die Siegprämie gesichert? Und wie gehen die Kandidatinnen und Kandidaten nach dem Dreh auseinander?

Bei "Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen" steht die zehnte Folge und damit das Finale an. In der ab 5. Juni bei RTL+ verfügbaren Episode ging es zunächst um den Einzug ins letzte allesentscheidende Spiel. Welche der vier restlichen Ex-Paare haben es geschafft und wer stand ganz am Ende auf dem Treppchen?

Video News

Beim Spiel "Beruhige dich bitte" mussten die Ex-Pärchen acht Bälle auf einer Plattform platzieren, Mike Cees (geb. 1987) und Michelle Monballijn (geb. 1979) haben dafür am längsten gebraucht und mussten die Villa auf dem vierten Platz verlassen. In der nächsten Challenge traten damit Melina Hoch (geb. 1996) und Tim Kühnel (27), Tommy Pedroni (29) und Sandra Sicora (32) und Chiara Fröhlich (26) und Lukas Baltruschat (30) an. Im Spiel "Fahr the car but not too far" mussten Buchstabenbälle mit einem Golfcart richtig positioniert werden, indem die Frauen den Männern spiegelverkehrt Fahranweisungen gaben. Keiner konnte das Spiel richtig beenden, doch mit vier richtigen Antworten konnten Sicora und Pedroni, trotz Tränen und Ausraster während des Spiels, am meisten überzeugen. Der Einzug ins Finale war ihnen damit sicher.

Am Ende bleibt Genugtuung

Im Halbfinale ging es um ein Paddel-Spiel, bei dem die zwei Teams auf SUP-Boards und mit Fangnetzen Bälle einsammeln mussten. Hoch und Kühnel konnten sich in der anstrengenden Challenge beweisen und sorgten für den Plottwist. Denn das Ex-Paar kämpfte sich in der Staffel nach einer Eliminierung durch ein Spiel wieder zurück in die Villa und konnte nun den Finalplatz sichern.

Es blieb keine Verschnaufpause, im letzten Spiel mussten die beiden Duos auf einem Brett zwischen ihnen einen Turm mit Klötzen bauen und diesen von Station zu Station bewegen. Mehrmals fiel der Turm bei Pedroni und Sicora in sich zusammen und auch ihre Gegner hatten ihre Probleme. Doch am Ende brachten Hoch und Kühnel die nötige Ruhe mit und lieferten ihren Stapel unversehrt am Ziel ab. Das brachte ihnen 11.000 Euro (10.000 Euro für das Finalspiel, 1.000 Euro aus den Teamspielen) an Gewinnsumme ein. Als fast schon ausgeschiedenes Duo verspürte Kühnel "besondere Genugtuung", mit seiner Ex-Partnerin als Sieger vom Platz zu gehen.

Und wie gehen die Ex-Paare nach dem Dreh auseinander? Sicora empfindet "mehr als ein bisschen Liebe" für ihren Ex-Partner und hätte sich gerne noch mehr angenähert, doch Tommy hat eine neue Partnerin an seiner Seite. Bei ihr bleibt der Herzschmerz, bei ihm sind keine Gefühle und Emotionen mehr da. Melina Hoch und Tim Kühnel können laut eigener Aussage mit gutem Gefühl "einen Cut" nach der Staffel machen. Bei Chiara Fröhlich und Lukas Baltruschat war noch der größte Missmut zu spüren. Er hofft nach seiner Seitensprung-Beichte auf Vergebung und einen normalen Umgang miteinander, sie möchte wieder stark werden, und das könne nur funktionieren, "wenn Lukas keinen Platz mehr in meinem Leben hat".