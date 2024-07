Hand in Hand Freddie Prinze Jr. & Sarah Michelle Gellar: Seltener Pärchen-Auftritt

Freddie Prinze Jr. und Sarah Michelle Gellar in Beverly Hills. (jom/spot)

SpotOn News | 25.07.2024, 20:31 Uhr

Freddie Prinze Jr. und Ehefrau Sarah Michelle Gellar haben eine Filmpremiere besucht. Bei einem ihrer seltenen gemeinsamen Auftritte posierten sie Händchen haltend für die Kameras und zeigten sich in sehr unterschiedlichen Looks.

Sarah Michelle Gellar (47) hat ihren Ehemann Freddie Prinze Jr. (48) zu der Premiere seines neuen Films "The Girl in the Pool" begleitet. Am vergangenen Mittwoch (24. Juli) posierten sie bei dem Event in Beverly Hills gemeinsam für die Fotografen. Dabei zeigten sie sich gut gelaunt und hielten Händchen. Das Schauspielerpaar, das seit 2002 verheiratet ist, war sich nur in puncto Styling offenbar uneinig.

Lässig und romantisch

Freddie Prinze Jr., der in dem Film einen Familienvater spielt, der vor seiner Geburtstagsfeier die Leiche seiner Geliebten in seinem Pool findet, setzte auf einen sportlichen Look und trug eine schwarze Bomberjacke, darunter ein rosafarbenes T-Shirt, eine schwarze Hose und rote Sneaker. Seine Ehefrau hingegen entschied sich für einen eleganteren und verspielten Look. Sie erschien in einem weißen Spitzen-Minikleid, zu dem sie schwarze Spitzenpumps und eine kleine Tasche kombinierte. Beides passte zu der schwarzen Schleife, die den Kragen des hochgeschlossenen Kleides ohne Ärmel zierte. Ihre Haare trug die Blondine offen und in leichten Wellen. Ihren romantischen Look zeigte sie im Detail bei Instagram und bedankte sich bei ihrem Styling-Team.

1997 lernten sich Sarah Michelle Gellar und Freddie Prinze Jr. am Set des Horror-Klassikers "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast" kennen. Im Jahr 2002 gaben sie sich schließlich in Mexiko das Ja-Wort. Im selben Jahr standen die beiden auch noch einmal gemeinsam vor der Kamera, in der Abenteuerkomödie "Scooby-Doo". Zuvor hatte Sarah Michelle Gellar bereits durch ihre Rolle als Vampirjägerin in der Serie "Buffy – Im Bann der Dämonen" Weltruhm erlangt.