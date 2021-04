„Promis unter Palmen“-Steckbrief (6): Giulia Siegel

„Promis unter Palmen“-Steckbrief (5): Giulia Siegel

08.04.2021 18:36 Uhr

Die zweite Staffel des Sat.1-Trash-Spektakels „Promis unter Palmen“ steht an und ein Blick auf den Cast lässt schon jetzt Großes erwarten: So haben es die Macher der Show in diesem Jahr auf die besonders süßen Früchtchen aus dem deutschen Trash-TV-Segment abgesehen ...

Die zweite Staffel des Sat.1-Reality-TV-Knüllers „Promis unter Palmen“ läuft ab Montag, den 12. April, um 20:15 Uhr an. Und schon jetzt sieht es so aus, als dürfte die diesjährige Staffel das Debüt im Vorjahr in Sachen Trash-Gold locker übertrumpfen. Unter den Teilnehmenden, die unter der Sonne Thailands um das Preisgeld von 100.000 Euro kämpfen, befindet sich auch Giulia Siegel.

Die ewige Tochter von …

Dem Stempel „Tochter von Erfolgskomponist Ralph Siegel“ machte sie selbst schnell den Garaus – als Julia Legeis startet sie Anfang der 1990er als Model durch. Mittlerweile arbeitet das Multitalent längst unter ihrem richtigen Namen erfolgreich als Model, Moderatorin, DJ und TV-Sternchen.

Ihre Motivation bei „Promis unter Palmen“ sieht sie ganz pragmatisch: „Ich mache mit, weil ich seit März 2020 meinem Beruf als DJ Corona-bedingt nicht mehr ausüben darf und mein Freund Ludwig und ich das Start-Up „Greenbill“ zur Kassenzettel-Vermeidung gegründet haben, für das wir den Vertrieb aufbauen wollen.“

„Niemals über Leichen gehen“

Aber: „Um zu gewinnen würde ich niemals über Leichen gehen. Was sie sonst in Thailand erwartet: “Dass ich viel in der Küche beim Kochen stehen werde und mich bei Ungerechtigkeiten für den Anderen stark mache.„

In dieser Staffel dürften vor allem viele Augenpaare kritisch auf Giulia und ihre Performance in der Show gerichtet sein, denn erst vor wenigen Wochen sorgte die 46-Jährige mit wilden Suff-Eskapaden für Schlagzeilen. So filmte sich die Blondine dabei, wie sie in Dubai vor einem Restaurant eine Flasche Champagner exte und sichtlich angeschickert durch die beliebte Influencer-Metropole stolperte.

„Habe mehr Eier in der Hose als so mancher Mann!“

Der Shitstorm im Internet ließ nicht lange auf sich warten. So warfen der DJane viele User peinliches Verhalten vor und bemängelten, dass sie offenbar die Corona-Maßnahmen und die Mindestabstände missachte. Giulia schien das herzlich wenig zu interessieren, denn sie wollte nach dem anstrengenden „Promis unter Palmen“-Dreharbeiten erst einmal die Seele baumeln lassen und sich von den Eskapaden erholen.

Denn in der Sendung soll es ordentlich zur Sache gegangen sein, doch bisher schweigen noch alle Teilnehmer brav zu den ersten Gerüchten aus der Show. Schon vor Drehstart gab sich Giulia streitlustig und erklärte in einem Sat.1-Interview, dass sie die jüngeren Frauen im Format keinesfalls als Konkurrenz sehe – höchstens die Männer! „Ich messe mich lieber mit Männern. Ich sage immer: Ich habe mehr Eier in der Hose als so manche Männer.“ Na, dann wäre das auch mal geklärt.

Die Kandidaten und Sendetermine

Neben Giulia Siegel sind noch Katy Bähm, Elena Miras, Prinz Marcus von Anhalt, Patricia Blanco, Melanie Müller, Henrik Stoltenberg, Chris Töpperwien, Emmy Russ, Kate Merlan, Calvin Kleinen und Willi Herren dabei.

Die zweite Staffel von „Promis unter Palmen“ läuft mit insgesamt acht Folgen ab dem 12. April um 20:15 Uhr auf SAT.1 und auf Joyn. „Promis unter Palmen – die Late Night Show” läuft direkt im Anschluss. Dort diskutieren und lästern Jochen Bendel und Melissa Khalaj live über die aktuellen Geschehnisse der jeweiligen Folge.