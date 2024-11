15-jährige Bewährungsstrafe Prozess wegen Bandenkriminalität: Rapper Young Thug auf freiem Fuß

Young Thug, hier während eines Auftritts im Jahr 2016, ist aus dem Gefängnis entlassen worden. (lau/spot)

SpotOn News | 01.11.2024, 10:25 Uhr

Grammy-Gewinner Young Thug ist wieder auf freiem Fuß. Der Musiker hat sich vor Gericht in Atlanta schuldig bekannt und wurde zu einer langen Bewährungsstrafe verurteilt.

Der US-Rapper Young Thug (33), unter anderem bekannt für seinen Hit "Havana" mit Camila Cabello (27), ist wieder auf freiem Fuß. Er war im Mai 2022 wegen mutmaßlicher Bandenkriminalität sowie Verstößen gegen Waffen- und Drogengesetze festgenommen worden und saß seitdem in Untersuchungshaft. Am Donnerstag plädierte der Grammy-Gewinner, der mit bürgerlichem Namen Jeffery Lamar Williams heißt, vor Gericht in mehreren Anklagepunkten auf schuldig und wurde zu einer Bewährungsstrafe von 15 Jahren verurteilt, wie unter anderem NBC News berichtet.

Diente Young Thugs Plattenlabel lediglich als Deckmantel für eine Gang?

Bei dem Prozess gegen Young Thug handelte es sich um den bislang längsten Strafprozess in der Geschichte des US-Bundesstaates Georgia. Sollte der Rap-Star gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen, droht ihm eine 20-jährige Haftstrafe. Daneben darf er in den 15 Jahren seiner Bewährungszeit etwa keinen Kontakt zu Gang-Mitgliedern pflegen und muss gemeinnützige Arbeit leisten.

Vor der Urteilsverkündung sagte Young Thug dem Gericht, er übernehme "die volle Verantwortung für meine Verbrechen und meine Anschuldigungen" und sei sich nun der Macht bewusst, die er in seinem Heimatviertel in Atlanta habe, um ein besseres Beispiel zu setzen.

Dem Musiker war vorgeworfen worden, die mutmaßliche Straßengang Young Slime Life, abgekürzt "YSL", angeführt zu haben. Die Staatsanwaltschaft hatte argumentiert, dass Young Thugs Plattenlabel Young Stoner Life Records, das ebenfalls mit "YSL" abgekürzt wird, in Wahrheit lediglich ein Deckmantel für jene Straßengang gewesen sei.