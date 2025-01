Dschungelkönigin wird Einsiedlerin „Psycho-Stress“: Djamila Rowe hat keine Lust mehr auf Männer

Djamila Rowe ist als Langzeit-Single bekannt. (eyn/spot)

SpotOn News | 16.01.2025, 15:51 Uhr

Djamila Rowe hat endgültig mit der Männerwelt abgeschlossen. "Ich will diesen Psycho-Stress nicht. Ich traue auch keinem Mann mehr", stellte die Dschungelkönigin von 2023 jetzt in einem Interview klar.

Djamila Rowe (57) hat die Hoffnung auf die große Liebe aufgegeben. Im Interview mit der "Bild"-Zeitung erklärte die Reality-TV-Kandidatin jetzt, sie habe endgültig kein Interesse mehr an Männern. "Lieber schaffe ich mir noch ein paar Hunde an, bevor mir ein Mann ins Haus kommt", so Rowe.

"Ich werde irgendwann mit einem Rudel Hunde auf einer Parkbank sitzen und Krähen füttern. Das macht mir mehr Spaß als mit einem Mann. Ich will diesen Psycho-Stress nicht", betonte die Dschungelkönigin von 2023 weiter. Sie habe das Vertrauen in die Männerwelt verloren, da Fremdgehen heute an der Tagesordnung sei. "Die alten Werte", die für sie in einer Beziehung eine Rolle spielen, gebe es nicht mehr.

Djamila Rowe hat kein Glück mit den Männern

Tatsächlich hat Djamila Rowe in ihrem Leben viele zweifelhafte Erfahrungen mit Männern gemacht. Berühmt wurde die Visagistin im Jahr 2002 durch eine erfundene Affäre mit dem Schweizer Botschafter Thomas Borer (67). Der Diplomat schied nach der lancierten Kampagne freiwillig aus dem Staatsdienst aus und bekam später ein Schmerzensgeld zugesprochen.

Zuvor führte Rowe fünf Jahre lang eine Beziehung, aus der auch ihr Sohn (geb. 1997) stammt. Von 2004 bis 2006 war sie zudem mit einem anderen Mann verlobt. Im Jahr der Trennung machte sie mit einer kurzen Liaison mit Prinz Ferfried von Hohenzollern (1942-2022) Schlagzeilen – das war Rowes bis dato letzte bekannte Beziehung.

2009 bekam sie noch eine Tochter, der Vater des Mädchens ist unbekannt. Inzwischen ist Djamila Rowe seit über zehn Jahren Single, wie sie im vergangenen Jahr in einem Interview mit RTL verriet.