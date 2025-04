Musik Marina erforscht auf neuem Album ‚Angst vor der Liebe‘

Marina and the Diamonds - Famous - 2018 - Capital Jingle Bell Ball BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.04.2025, 09:00 Uhr

Marina hat auf ihrem neuen Album ihre „Angst vor der Liebe“ thematisiert.

Die 39-jährige Sängerin, die zuvor Musik als Marina and the Diamonds veröffentlichte, hat angekündigt, dass sie am 6. Juni ihre sechste Studio-LP ‚Princess of Power‘ veröffentlichen wird. Sie erklärte, dass die Produktion der Platte „befreiend“ war, weil sie in der Lage war, in ihre Gefühle einzutauchen, wie sie es vorher nie getan habe.

Dem ‚Rolling Stone‘-Magazin sagte sie: „Wir treffen eine Marina, die ihr Herz nicht mehr so sehr bewacht. Ich denke, ein Grund, warum sich dieses Album so befreiend angefühlt hat, ist, dass ich wirklich in meine Angst vor der Liebe eingetaucht bin. Deshalb ist es für mich so mächtig, dass die größte Kraft dieser Superheldin die Liebe ist.“ Auch wenn es banal klinge, ist die Fähigkeit zu lieben in Marinas Augen mächtig und mutig. „Es ist eine mutige Sache, besonders wenn man in der Vergangenheit verletzt wurde. Es kann wirklich schwierig sein, sich neu zu programmieren, und das habe ich endlich geschafft.“

Und Marina ist der Meinung, dass ‚Princess of Power‘ – der Nachfolger von ‚Ancient Dreams in a Modern Land‘ aus dem Jahr 2021 – mehr von ihrem inneren Selbst widerspiegelt als je zuvor. Sie sagte: „Vielleicht hatte ich für andere eine mutige Energie. Innerlich habe ich immer damit gekämpft, das Gefühl zu haben, dass ich meine eigene Person sein darf. Das Album handelt davon, sich selbst beizubringen – oder sich selbst neu beizubringen –, wie man liebt.“ Die ‚I Am Not a Robot‘-Hitmacherin hatte „nicht die Absicht“, eine Pop-Platte zu machen, als sie ins Aufnahmestudio kam, aber sie könnte nicht glücklicher sein mit dem, was sie und Produzent CJ Baran zusammen geschaffen haben. „Ich habe meinen kreativen Partner CJ Baran gefunden, der einfach so talentiert ist und es war einfach eine so angenehme Erfahrung. Ich denke, das ist der Grund, warum sich die Energie dieses Albums anders anfühlt: Es ist Teil meiner Entwicklung als Mensch. Es ist eine wirklich lustige Platte. Es hat eine Menge Energie.“