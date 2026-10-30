Film Pünktlich zu Halloween: ‚Obsession‘-Regisseur Curry Barker veröffentlicht neuen Horrorfilm auf YouTube

Curry Barker at Obsession special screening in Los Angeles - Getty - May 2026 BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.10.2026, 11:00 Uhr

Curry Barker eroberte mit 'Obsession' die Kino-Leinwände, kehrt nun aber pünktlich zu Halloween zu seinen YouTube-Wurzeln zurück.

Curry Barker meldet sich pünktlich zu Halloween mit einem neuen Horror-Kurzfilm auf YouTube zurück.

Der ‚Obsession‘-Regisseur hat für das fünfminütige Projekt ‚Mama Bear‘ erneut selbst das Drehbuch geschrieben, Regie geführt und den Schnitt übernommen. Der Filmemacher, dessen Kinodebüt bei einem Budget von gerade einmal 750.000 Dollar weltweit mehr als 520 Millionen Dollar einspielte, veröffentlichte den Kurzfilm auf dem gemeinsamen YouTube-Kanal ‚That’s A Bad Idea‘ mit Cooper Tomlinson.

Darin spielt Jon Lee Richardson den jungen Floyd, der während seines Mittagsschlafs immer wieder beunruhigende Anrufe erhält. Als er schließlich erkennt, dass es noch eine weitere Version von ihm gibt, verwandelt sich sein Tag in einen Albtraum. Joshua Snyder übernimmt die Rolle seines Doppelgängers. Zum weiteren Cast gehören Katie Sarife als Lacey und Ericka Kreuz als Ms. Wilson. Für das Projekt arbeitete Barker erneut mit ‚Obsession‘-Produktionsdesignerin Vivian Gray und Kostümdesignerin Blair James zusammen.

Wie James gegenüber ‚The Hollywood Reporter‘ verriet, fanden die Dreharbeiten erst „vor dreieinhalb Wochen“ statt. Entsprechend schnell sei die Veröffentlichung umgesetzt worden. „Ich arbeite immer unglaublich gerne mit Curry zusammen“, betonte sie. „Es ist wirklich ein Geschenk, mit ihm als Stylistin und Kostümdesignerin arbeiten zu dürfen. Er vertraut mir sehr, und genau das macht die Zusammenarbeit so besonders.“

Barker ist mit Horror-Kurzfilmen auf YouTube bestens vertraut. Zuvor veröffentlichte er bereits ‚Heavy Eyes‘, ‚Enigma‘, ‚Warnings‘, ‚The Chair‘ und ‚Milk and Serial‘. Auch James schätzt die Abwechslung in ihrem Beruf. „Ich gebe bei allem, was ich mache, mein Bestes. Deshalb macht es mir Spaß, wenn jedes Projekt anders ist“, verriet die Stylistin. Würde sie ausschließlich Spielfilme hintereinander drehen, könnte das schnell eintönig werden. Gerade Kurzfilme hätten für sie ihren Reiz: „Es macht mir Spaß, zwei Wochen lang alles zu geben und dann ist das Projekt abgeschlossen. Das ist ein echter Adrenalinkick.“

Barkers nächster Spielfilm ‚Anything But Ghosts‘ soll im Mai 2027 erscheinen. Darin wird er neben seinem Freund und langjährigen Weggefährten Cooper Tomlinson vor der Kamera stehen. Gemeinsam haben die beiden auch das Drehbuch geschrieben. Im Podcast ‚Raiders of the Lost Podcast‘ kündigte Tomlinson an, dass der Film einige ungewohnte Facetten seines Freundes offenbaren werde: „Er wird eine andere Seite von sich zeigen.“ Zum weiteren Cast gehören unter anderem Aaron Paul, Bryce Dallas Howard und Violet McGraw.