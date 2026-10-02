Film Pedro Pascal tauscht Monster gegen Musik in neuem Cello-Film

Pedro Pascal - Paris Fashion Week - Haute Couture Fall/Winter 2026/2027 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.10.2026, 18:00 Uhr

Pedro Pascal widmet sich in seinem neuen Film statt Monstern und intergalaktischen Abenteuern der klassischen Musik.

Das Musikdrama ‚Behemoth!‘ mit dem 51-Jährigen in der Hauptrolle wurde als Abschlussfilm der 27. Ausgabe des ‚Newport Beach Film Festival‘ ausgewählt. Pascal spielt in dem von Tony Gilroy geschriebenen und inszenierten Film den begabten Cellisten Alex Serian. ‚Behemoth!‘ wird am 22. Oktober zum Abschluss des kalifornischen Festivals gezeigt, das vom 15. bis 22. Oktober stattfindet. Searchlight Pictures bringt den Film anschließend am 4. Dezember in die US-Kinos. Gilroy und Produktionsdesignerin Jade Healy sollen am Abschlussabend persönlich anwesend sein und vor der Vorführung an einem Gespräch teilnehmen.

Gregg Schwenk, CEO und Executive Director des ‚Newport Beach Film Festival‘, bezeichnete den Film als idealen Abschluss der diesjährigen Ausgabe. Man hätte sich kaum einen besseren Film wünschen können, um das 27-jährige Bestehen des Festivals zu feiern. ‚Behemoth!‘ erzähle „eine zutiefst persönliche Geschichte darüber, was Musik von den Menschen verlangt, die in ihr leben“. Dass Gilroy und Healy zudem persönlich für ein Gespräch anwesend seien, entspreche genau der Art von unmittelbarem Erlebnis, für die das Festival stehen wolle.

Pascal verkörpert Alex, ein ehemaliges Wunderkind, das seine Stelle bei einem Orchester in Chicago aufgibt und nach zwei Jahrzehnten Abwesenheit nach Los Angeles zurückkehrt. Dort arbeitet er an der Aufnahme von Filmmusik für Hollywoodproduktionen. Gleichzeitig muss er sich mit ungelösten Familienproblemen und Erinnerungen aus seiner Vergangenheit auseinandersetzen.

Zum Ensemble gehören außerdem Olivia Wilde, Eva Victor, Alexa Swinton, Kaya Ralls, Erik Griffin, JoBeth Williams, Margarita Levieva, Hank Azaria und Will Arnett. Eine besondere Rolle spielt die Musik: Statt eines einzigen Filmkomponisten sind neun verschiedene Komponisten an der Produktion beteiligt. Dazu zählen Michael Abels, Emily Bear, Lukas Frank, Michael Giacchino, James Newton Howard, Henry Jackman, Nami Melumad, Brandon Roberts und Alan Silvestri.

Für Pascal ist ‚Behemoth!‘ ein weiteres Projekt in einem ereignisreichen Jahr. Im Mai kehrte er als Din Djarin in ‚Star Wars: The Mandalorian and Grogu‘ zurück. Der von Jon Favreau inszenierte Kinofilm setzte die Geschichte der Disney+-Serie ‚The Mandalorian‘ fort und brachte Pascals Kopfgeldjäger erneut mit seinem jungen Schützling Grogu zusammen. Auch Sigourney Weaver und Jeremy Allen White gehörten zur Besetzung.

Eng verbunden bleibt Pascal zudem mit seiner Rolle als Joel Miller in HBOs ‚The Last of Us‘. Zu seinen weiteren bekannten Fernsehrollen zählen Oberyn Martell in ‚Game of Thrones‘ und Javier Peña in ‚Narcos‘. Auf der Kinoleinwand war er zuletzt außerdem als Reed Richards alias Mister Fantastic in Marvel Studios‘ ‚The Fantastic Four: First Steps‘ zu sehen.

Regisseur Tony Gilroy ist vor allem für seine Arbeit im ‚Star Wars‘-Universum bekannt. Er entwickelte die Disney+-Serie ‚Andor‘ und fungierte als deren Showrunner. Zu seinen früheren Filmen gehören ‚Michael Clayton‘, ‚Duplicity‘ und ‚Das Bourne Vermächtnis‘. Darüber hinaus arbeitete er an den Drehbüchern der ersten drei ‚Bourne‘-Filme sowie an ‚Rogue One: A Star Wars Story‘.

Noch vor der Vorführung in Newport Beach feiert ‚Behemoth!‘ am 2. Oktober als Centerpiece-Auswahl des 64. ‚New York Film Festival‘ seine Weltpremiere. Gilroy, Pascal, Will Arnett und Eva Victor sollen dort an einer Vorführung mit anschließendem Gespräch teilnehmen.

Zum weiteren Programm des ‚Newport Beach Film Festival‘ gehören unter anderem ‚A Talent for Murder‘, ‚Ink‘, ‚Josephine‘, ‚La Bola Negra‘, ‚The Only Living Pickpocket in New York‘, ‚Paper Tiger‘ und ‚Wild Horse Nine‘. Auch Aaron Burns‘ ‚Jimmy‘, ein Biopic über Hollywoodstar Jimmy Stewart, ist Teil des Programms. Mitglieder der Besetzung und des Filmteams sollen nach der Vorführung an einem Gespräch teilnehmen.

Im vergangenen Jahr endete das Festival mit Guillermo del Toros ‚Frankenstein‘, in dem Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth und Christoph Waltz die Hauptrollen spielten.