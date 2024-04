Stars Queen Camilla: Einsatz für jugendliche Opfer von Gewalt

Die Ehefrau von Prinz Charles will den Aufbau von sogenannten Pop-Up-Shops für traumatisierte Schüler fördern.

Die 76-jährige Ehefrau von Charles III. traf sich am Dienstag (16. April) im Buckingham Palace mit vier Frauen zwischen 15 und 20 Jahren, die mit der Wohltätigkeitsorganisation ‚SafeLives‘ zusammen arbeiten. Im Gespräch mit der zu den sogenannten ‚Changemakers’ gehörenden Gruppe befand Camilla, dass es eine gute Idee wäre Bildungseinrichtungen im gesamten Vereinigten Königreich zu besuchen, um jungen Opfern von Gewalt einen sicheren Ort zu bieten, an dem sie über ihre Probleme sprechen können. Laut Berichten der Zeitung ‚Daily Telegraph‘ erklärte die Königin, die selbst Großmutter von Teenagern ist: „Ihr seid im Prinzip im gleichen Alter wie meine Enkeltöchter. Ich sprach vor einigen Tagen mit ihnen und schlug vor, Pop-Up-Shops in Schulen aufzubauen. Sagen wir mal, so zwei oder drei ‚Changemakers‘. Das wäre so eine gute Idee, denn dann könnten alle kommen und Fragen stellen. An Schulen zu gehen wäre eine großartige Idee. Was ihr tut ist großartig und ihr könntet sicherlich an Schulen darüber sprechen. Wenn ihr die Klassen besuchen würdet, könnten sich mehr Menschen einbringen.“

Im Gespräch mit den jungen Frauen zeigte sich Königin Camilla von ihrer verständnisvollen Seite. Ihrer Meinung nach falle es Menschen generell oft schwer, offen über ihre Probleme zu sprechen. „Das fällt mir auch in Gesprächen mit älteren Menschen auf“, gab Camilla preis. „Wenn man über seine Erfahrungen redet, wird es leichter.“