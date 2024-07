Verkürzter Besuch wegen Wahl Whisky, Kilt und Regen: Charles und Camilla besuchen Edinburgh Castle

Vom Winde verweht: Königin Camilla und König Charles III. im Edinburgh Castle. (ncz/spot)

SpotOn News | 04.07.2024, 11:43 Uhr

König Charles III. und Königin Camilla ließen sich auch von schottischen Regenschauern nicht davon abhalten, das Edinburgh Castle zu besuchen. Dabei tranken sie Whiskey und aßen Geburtstagstorte.

König Charles III. (75) und Königin Camilla (76) sind derzeit für die alljährliche Holyrood-Woche in Schottland. Das Paar reiste am Dienstag (2. Juli) per Helikopter von seinem schottischen Landsitz Birkhall nach Edinburgh, wo der Monarch symbolisch die Schlüssel der Stadt entgegennahm. Am Abend fand dort noch eine Gartenparty statt. Am Mittwoch stand ein Besuch des Edinburgh Castle auf dem Plan – und dabei durften natürlich auch einige schottische Traditionen nicht fehlen.

Regen, Whiskey und Kuchen in Edinburgh

Auch Regen und Wind konnten das Königspaar nicht abhalten. Charles kam in einem traditionellen schottischen Kilt, kombiniert mit Anzug, zum Schloss, während Königin Camilla einen mintfarbenen Zweiteiler trug. Am Schloss angekommen, wurden die beiden von einem speziell für sie komponierten Musikstück der City of Edinburgh Band begrüßt. Während sie durch den Regen liefen, witzelte Camilla laut "Daily Mail": "Ich halte mich an meinem Regenschirm fest." Charles soll zu einem Gast gesagt haben: "Ich hoffe, ihr fliegt nicht weg."

In einem vor dem Schloss aufgebauten Zelt kosteten Charles und Camilla einen 52 Jahre alten Whisky aus Aberdeen, besonders Camilla soll von dem Likör begeistert gewesen sein. Um den 900. Geburtstag der Stadt Edinburgh zu feiern, durfte das Paar zudem eine extravagante Torte anschneiden, die von dem "Great British Bake Off"-Sieger aus dem Jahr 2020 gefertigt wurde.

Verkürzter Aufenthalt wegen Parlamentswahl

Der Schottland-Aufenthalt des Monarchen und seiner Ehefrau im Rahmen der Holyrood-Woche fällt dieses Jahr mit zwei Tagen etwas kürzer aus als üblich. Der Grund dürfte die britische Parlamentswahl sein, die am 4. Juli stattfindet. Die königliche Familie habe Termine verschoben, "die den Anschein erwecken könnten, von der Wahlkampagne abzulenken", zitiert die britische BBC. Der Besuch des Edinburgh Castle markiert das Ende des Besuchs.