Stars Queen Camilla: King Charles will raus!

King Charles III And Camilla Visit University College Hospital Macmillan Cancer Centre 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.05.2024, 16:16 Uhr

Der britische König kann es laut seiner Ehefrau gar nicht mehr abwarten, wieder unterwegs zu sein.

Laut Queen Camilla muss King Charles zurückgehalten werden, um sich nicht zu überlasten.

Seit nunmehr zwei Monaten hat sich der britische Monarch aus dem Rampenlicht zurückgezogen, um sich gegen seine Krebserkrankung behandeln zu lassen. Am Dienstag (30. April) besuchte er jedoch überraschend an der Seite seiner Ehefrau das Krebszentrum einer britische Universitätsklinik. Einen Tag später berichtete Camilla Besuchern des Buckingham Palace davon, wie sehr ihr Gatte den seltenen Ausflug genossen habe. „Ich glaube, er war wirklich begeistert darüber auszugehen“, verriet die 76-jährige Königin. „Ich habe versucht ihn zurückzuhalten.“

Bereits vor einer Weile hatte ein Palastinsider verraten, dass Charles III. seine royalen Pflichten möglichst bald wieder aufnehmen möchte. Insbesondere für eine lang geplante Reise nach Australien will das Oberhaupt der Königsfamilie fit sein. „Der König will unbedingt reisen und kann es nicht abwarten seinen Job weiterzumachen“, zitierte die britische Zeitung ‚The Sun‘ den Mitarbeiter des Buckingham Palace. Der Trip nach Down Under ist für Oktober angesetzt. Neben Australien werden Charles und Camilla außerdem Neuseeland und Samoa bereisen. Dass die Behandlung seiner Krebserkrankung bereits Wirkung zeige, mache Charles deshalb „überglücklich“, so der Insider weiter.