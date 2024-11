Stars Queen Elizabeth: Verstorbene Königin tritt in Hollywood-Film auf

Bang Showbiz | 02.11.2024, 13:16 Uhr

Die verstorbene Königin Elizabeth II. hat einen überraschenden Cameo-Auftritt in einem Hollywood-Film.

Ihre Majestät, die am 8. September 2022 im Alter von 96 Jahren auf ihrem geliebten Anwesen Balmoral in Schottland starb, wird in ‚Paddington in Peru‘ zu sehen sein, wenn der Film am 8. November in die Kinos kommt. Der Film kommt sieben Jahre nach dem Erscheinen von ‚Paddington 2‘ heraus.

Die verstorbene Monarchin war berühmt für ihren Sinn für Humor, wenn es darum ging, sich an Hollywood-Stunts zu beteiligen. Sie trat 2012 mit Daniel Craig in einem James-Bond-Sketch zum Start der Olympischen Spiele in London auf. Sie setzte sich auch mit einer Version von Paddington zum Tee und einem Marmeladensandwich zu einem Sketch hin, der für die Feierlichkeiten zu ihrem Platinjubiläum 2022 gedreht wurde. Ein Teil des Filmmaterials, in dem sie mit dem CGI-Bären zu sehen ist, wird ihren Cameo-Auftritt in ‚Paddington 3‘ ausmachen, in dem die ‚The Crown‘-Schauspielerin Olivia Colman die Hauptrolle spielen wird.

Für die Verwendung des Paddington-Materials mit der Queen war die Genehmigung des Buckingham Palace erforderlich und der Produzent von ‚Paddington 3‘ sagte, die königliche Familie sei „sehr glücklich“ über dieses Projekt gewesen. Ron Halpern, Head of Global Productions bei Studiocanal, das hinter dem Film über den marmeladenliebenden Bären steht, fügte gegenüber ‚Variety‘ hinzu, dass die Verwendung „mit Zustimmung des königlichen Haushalts“ erfolgte. Produzentin Rosie Alison fügte hinzu: „Die königliche Familie war eigentlich sehr glücklich, dass es passiert ist. Aber wir machen nicht gern eine große Sache daraus, denn Paddington ist offensichtlich ein sehr bescheidener Kerl.“