Film Daniel Craig wird womöglich in den Chroniken von Narnia auftauchen

Daniel Craig - Loewe 2024 Paris Fashion Week - Gettyy BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.03.2025, 11:00 Uhr

Dem einstigen James-Bond-Darsteller wurde offenbar eine Rolle in dem Film angeboten.

Daniel Craig wurde Berichten zufolge eine Rolle in Greta Gerwigs ‚Die Chroniken von Narnia‘-Verfilmung angeboten.

Der ehemalige James-Bond-Darsteller wird bereits seit einiger Zeit mit dem Projekt der ‚Barbie‘-Macherin in Verbindung gebracht. Laut ‚Deadline‘ befinden sich die Gespräche aktuell noch ganz am Anfang, doch wie es scheint wurde Craig bereits eine Rolle in Fantasy-Verfilmung für Netflix angeboten. Um welchen Charakter es sich dabei handelt ist bisher noch unklar. Neben dem ehemaligen 007-Star soll außerdem Popikone Charli XCX einen Part im ‚Narnia‘-Projekt ergattert haben. Auch Charlis Rolle ist noch nicht bekannt gegeben worden, verschiedenen Berichten zufolge soll es sich jedoch um Jadis, die weiße Hexe handeln, die in der Verfilmung aus 2005 von Tilda Swinton verkörpert wurde.

Netflix hatte bereits 2018 angekündigt, eine Neuverfilmung des berühmtes Stoffes in Auftrag geben zu wollen. Zwei Jahre später bestätigte Greta Gerwig, dass sie die Fantasy-Romane von C.S. Lewis auf die große Leinwand bringen wolle. Die Regisseurin soll den Streaming-Riesen außerdem davon überzeugt haben, den Film kurz vor seiner Veröffentlichung am ersten Weihnachtstag um die Thanksgiving-Feiertage herum in Kinos weltweit ausstrahlen zu dürfen.