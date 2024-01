Film James Gunn: Kein Fan von Cameo-Auftritten in Superheldenfilmen James Gunn erzählte, dass er bedeutungslose Cameo-Auftritte in Superheldenfilmen hassen würde. Der ‚Guardians of the Galaxy‘-Filmemacher hat sich gegen das ausgesprochen, was er als „Cameo-Porno“ bezeichnete und darauf bestanden, dass viel zu viele Blockbuster kleine Rollen für Charaktere hinzufügen, die gar nicht vorhanden sein müssen. Gunn bestand dabei darauf, dass sein neuer Film ‚Superman: Legacy‘ […]