Stars Rachel McAdams war nicht vorbereitet auf Hass gegen Regina George

Lindsay Lohan - Amanda Seyfried - Lacey Chabert - Rachel McAdams - Mean Girls Still - AVALON - 2004 BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.01.2026, 20:30 Uhr

Rachel McAdams hat offen darüber gesprochen, wie überrascht sie vom Hass auf ihre Figur Regina George in ‚Mean Girls‘ war.

Die Schauspielerin spielte 2004 die manipulative Anführerin der „Plastics“, die Cady Heron, alias Lindsay Lohan, das Leben schwer machten. Durch diese Rolle wurde die Schauspielerin weltweit bekannt.

In der ‚Graham Norton Show‘ sagte sie: „Ich wusste nicht, wie sehr sie gehasst werden würde – und wie lange. Als ich den Film das erste Mal mit Publikum sah, haben alle gejubelt, als Regina vom Bus angefahren wurde. Meine beste Freundin ist aufgesprungen und hat geschrien: ‚Neeein!'“

McAdams hatte nicht erwartet, dass der Film zu einem Popkulturphänomen werden würde. Der Teenagerfilm entwickelte sich zu einem Klassiker, dessen Zitate und Figuren bis heute kulturell präsent sind.

Ihr aktueller Film ‚Send Help‘ markiert einen Genrewechsel. In dem Survival-Thriller von Sam Raimi spielt sie eine Finanzstrategin, die nach einem Flugzeugabsturz auf einer einsamen Insel ums Überleben kämpft. Über die Zusammenarbeit mit Raimi sagte sie: „Er ist so freundlich, so liebenswert – und macht gleichzeitig diese düsteren, verstörenden Filme. Ich wusste, das wird etwas Besonderes.“ Raimi, der mit ‚The Evil Dead‘ Filmgeschichte schrieb, kehrt damit erneut ins Horrorgenre zurück.

Für McAdams bedeutet das Projekt eine bewusste Erweiterung ihres Rollenprofils.Sie blickt heute mit Distanz auf Regina George zurück – als Rolle, die zwar gehasst wurde, aber zugleich den Grundstein für ihre internationale Karriere legte.