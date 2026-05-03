Film Tina Fey ‚verspricht‘, dass es keine weiteren ‚Mean Girls‘-Filme geben wird

Tina Fey - March 2024 - Avalon - GIRLS5EVA Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.05.2026, 18:00 Uhr

Tina Fey hat „versprochen“, dass keine weiteren ‚Mean Girls‘-Versionen gemacht werden.

Die 55-Jährige schrieb den Film von 2004 und arbeitete mit ihrem Ehemann Jeff Richmond auch an dem Bühnenmusical-Spin-off von 2018 zusammen, das 2024 wiederum verfilmt wurde. Doch während Tina erklärte, wie sie einen ehrlichen Blick auf weibliche Freundschaften in der Highschool bieten wollte, scherzte sie, dass Fans in Zukunft keine weitere Version derselben Geschichte erwarten sollten.

Bei einem Gespräch mit Damian Holbrook beim ‚HISTORYTalks‘-Event im Kimmel Center for the Performing Arts in Philadelphia im vergangenen Monat sagte sie laut ‚People‘: „Wir haben in jeder Version immer versucht, das Ausgangsmaterial zu ehren, das im Grunde ein Soziologiebuch darüber ist, wie man Mädchen durch relationale Aggression und solche Verhaltensweisen hilft.“ Außerdem sollten ihre Filme auch immer mehr eine Warnung sein als etwas zum idolisieren, wie sie hinzufügt: „Es ist so: Ja, jeder liebt die Plastics. Sie haben die besten Outfits. Aber wir wollen sie letztlich nicht nachahmen. Wir wollen darauf achten, dass ihr Verhalten sie zu Fall bringt. Ich verspreche, es kommen keine weiteren Versionen.“

Tina – die in beiden Filmen Lehrerin Ms. Norbury spielte – glaubt, der Schlüssel zur Beliebtheit von ‚Mean Girls‘ liege darin, dass jeder Schauspieler, der an einem der Projekte beteiligt war, „immer“ eine „dreidimensionale Menschlichkeit in diese Figuren“ eingebracht habe. Sie fügte hinzu: „Ich glaube, das ist es, was diesen Film so langlebig gemacht hat.“

Tina gab zuvor zu, dass sie und Co-Star Tim Meadows – der Principal Duvall spielte – zustimmten, für den ‚Mean Girls‘-Musicalfilm zurückzukehren, nachdem ihnen gesagt wurde, dass sie nicht singen müssten. Sie sagte dem ‚People‘-Magazin: „Ich übernehme meine Rolle als Ms. Norbury wieder, weil wir dachten: Nun, Lehrer arbeiten sehr lange. Also könnte es Sinn ergeben, wenn Tim und ich das machen. Also rief ich Tim an und sagte: ‚Machst du es? Ich mache es, wenn du es machst.‘ Und wir sagten ja, solange wir nicht singen müssen.“ Und Tina genoss es, wieder mit dem 65-jährigen Schauspieler zusammenzuarbeiten – der seine Rolle zuvor in ‚Mean Girls 2‘ wieder aufgenommen hatte. Im Film nahm auch Renee Rapp ihre Broadway-Rolle als Regina George wieder auf, neben Angourie Rice als Cady Heron, Anatika als Karen Smith und Bebe Wood als Gretchen Wieners.