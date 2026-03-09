Stars Rachel Reid: Diese Szene verspricht die Autorin den ‚Heated Rivalry‘-Fans für Staffel 2

Bang Showbiz | 09.03.2026, 09:00 Uhr

‚Heated Rivalry‘ ist aktuell in aller Munde und die zweite Staffel wird bereits im Sommer gedreht.

Seit der Bestätigung der Fortsetzung spekulieren Fans von Rachel Reids ‚Game Changers‘-Buchreihe, die die Vorlage für die Serie lieferte, welche Szenen und Charaktere es in die neuen Folgen schaffen werden. Die Autorin brachte jetzt Licht ins Dunkel: Auf eine ganz bestimmte Szene können sich die Fans freuen.

Bei einem Autoren-Event von Waterstones in London am Sonntag (8. März) sprach Rachel Reid laut ‚BANG Showbiz‘ über die zweite Staffel, für die im Sommer die Dreharbeiten beginnen sollen, wie Showrunner Jacob Tierney kürzlich ankündigte. Er schreibt aktuell das Drehbuch und orientiert sich dabei – wie auch schon bei der ersten Staffel – sehr stark an der Buchvorlage. Die betreffende Szene, die sich Fans in der Adaption wünschen, stammt aus ‚The Long Game‘, des sechsten Buches und der Fortsetzung von ‚Heated Rivalry‘. Sie beschreibt die Hauptcharaktere Shane und Ilya, gespielt von Hudson Williams und Connor Storrie, in einer sehr intimen und expliziten Situation in Shanes „Trophy Room“.

Bei dem Q A in London fragte ein Fan die Autorin nun, ob sie dafür kämpfen werde, dass diese Szene es in die Show schafft. Rachel Reid bestätigte daraufhin: „Ich muss dafür nicht kämpfen. Das ist die Szene, auf die sich alle am meisten freuen, sie zu drehen.“

Weiter verriet sie, dass auch andere Buch-Charaktere es in die Fortsetzung der Adaption schaffen werden – so auch der Charakter „Troy Barrett“ aus ‚Role Model‘, dem fünften Buch der Reihe. „Ich liebe die Freundschaft zwischen Ilya und Troy“, fügte sie hinzu. Inwieweit die anderen Figuren aus den übrigen Büchern eingebunden werden, weiß Reid selbst noch nicht. Sie setzt aber volles Vertrauen in Showrunner Jacob Tierney, der selbst bekanntlich ein großer Fan der Bücher ist: „Ich denke, Jacob wird versuchen einen Weg zu finden, so viele Charaktere wie möglich aus den Büchern einzubauen.“