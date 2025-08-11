Stars Rafael Nadal: Er ist wieder Vater geworden

Rafael Nadal Davis Cup 2024 - Getty - Malaga - November - 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.08.2025, 14:00 Uhr

Rafael Nadal ist zum zweiten Mal Vater geworden.

Der 39-jährige Tennisspieler und seine Frau Mery Perello (37) haben Berichten von lokalen Medien zufolge am vergangenen Donnerstag (7. August) im Krankenhaus Quirónsalud Palmaplanas in Palma auf Mallorca ihren Sohn Miquel auf der Welt begrüßt.

Das Paar, das auch Eltern des zweijährigen Rafa ist, hat den Neuankömmling nach Merys Vater benannt, der im April 2023 im Alter von 63 Jahren nach einer langen Krankheit verstarb. Mery und Miquel hatten das Krankenhaus am Samstag (9. August) verlassen und kehrten zu ihrer Familie nach Hause zurück. Rafael und seine Frau geben nicht viel über ihr Privatleben preis und haben die Geburt ihres neuen Babys nicht offiziell bekanntgegeben. Merys Schwangerschaft wurde erst im April öffentlich, als Fotos des wachsenden Babybauchs der Prominenten veröffentlicht wurden. Auch Rafas Geburt war zuvor nicht bekanntgegeben worden. Mery, die auch als Xisca bekannt ist, hatte ihren Job in der Versicherungsbranche zuvor aufgegeben, um Projektleiterin der Rafael Nadal Foundation zu werden, der Wohltätigkeitsorganisation, die der Tennisspieler vor über einem Jahrzehnt gegründet hatte.